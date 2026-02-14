Ciekawostki

Z uwagi na znacznie ostrzejszą niż w ostatnich latach zimę, tegoroczny sezon grzewczy mocno daje się we znaki. Chociaż najwięcej mówi się o rachunkach, strażacy przypominają o czymś ważniejszym - o bezpieczeństwie.

Wielu Polaków przekonało się do uznawanych za najbezpieczniejsze źródło ogrzewania pomp ciepła, ale to nie one "królują" w domach nad Wisłą. Wciąż popularne jest ogrzewanie z wykorzystaniem drewna, gazu czy węgla, które niesie za sobą duże ryzyko. Chodzi o zatrucie czadem.

Cichy zabójca bez zapachu

"Cichy zabójca bez zapachu. Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, to gaz szczególnie niebezpieczny - jest bezbarwny, bezwonny i niewyczuwalny dla człowieka. Powstaje podczas niepełnego spalania paliw, m.in. gazu, drewna, węgla czy oleju opałowego. Gromadzi się w pomieszczeniach z niesprawną wentylacją lub wadliwymi urządzeniami grzewczymi" - czytamy na profilu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w serwisie Facebook.

12 lutego wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował, że tylko od początku roku służby zanotowały aż 1339 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których zginęło 39 osób.

Jedno z tragicznych zdarzeń miało miejsce 8 lutego w Jędrzychowie, gdzie podczas interwencji strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego znaleźli martwego mężczyznę. W łazience, w której przebywał, wykryto obecność tlenku węgla.

Strażacy przypominają o dobrych praktykach w kotłowniach

Strażacy przypominają, że bardzo ważne jest regularne serwisowanie piecyków gazowych i kotłów grzewczych, a także dbanie o sprawną wentylację i drożność przewodów kominowych. Bardzo dobrą praktyką jest też zainstalowanie czujnika czadu, który zasygnalizuje problem z emisją tlenku węgla. Koszt zakupu takiego urządzenia jest niewielki, zwłaszcza jeśli na szali mamy życie swoje czy bliskich.

"Tragiczne zdarzenie w Jędrzychowie to kolejny bolesny przykład, jak groźny jest tlenek węgla. Strażacy apelują o rozwagę i profilaktykę - niewielki koszt czujki może uratować życie" - apelują strażacy.

W przypadku alarmu czujnika bądź podejrzenia obecności czadu powinno się jak najszybciej przewietrzyć pomieszczenie i wezwać pomoc dzwoniąc pod numer 112.

