iPhone 17e coraz bliżej. Podsumowujemy przecieki

Najtańszy smartfon w ofercie Apple’a lada moment powinien doczekać się swojego następcy. Co wiadomo o iPhonie 17e?

iPhone 16e ujrzał światło dzienne w lutym 2025, czyli niemal rok temu. Wiele wskazuje na to, że Apple planuje wprowadzać nowe generacje co roku, a nie - jak miało to miejsce w przypadku serii SE - raz na kilka lat.

iPhone 17e - co nowego?

Według Marka Gurmana z Bloomberga, który wielokrotnie udowodnił, że jest dobrze zaznajomiony z planami Apple’a, lista zmian nie będzie przesadnie długa. iPhone 17e ma otrzymać przede wszystkim:

czip A19, który powinien zapewnić ok. 10-procentowy wzrost wydajności CPU i 20-procentowy GPU;

złącze MagSafe, dzięki któremu iPhone 17e zyska kompatybilność z całym arsenałem magnetycznych akcesoriów;

nową generację autorskich czipów łączności Apple’a, co powinno poprawić zasięg, energooszczędność i szybkość przesyłu danych.

Swego czasu po sieci krążyły plotki jakoby iPhone 17e miał otrzymać ekran z Dynamic Island zamiast wcięcia, ale jak dotąd nie potwierdziły ich źródła o naprawdę wysokiej wiarygodności. Wspomniany Gurman twierdzi, że "iPhone 17e będzie wyglądał podobnie do 16e".

iPhone 16e

Pojawiły się również spekulacje, że 17e może odziedziczyć po pozostałych "siedemnastkach" kwadratową matrycę aparatu przedniego Center Stage, która umożliwiłaby robienie poziomych i pionowych zdjęć niezależnie od orientacji telefonu. W tym przypadku również brak potwierdzenia w sprawdzonych źródłach.

Oczekuje się, że reszta wyposażenia pozostanie z grubsza niezmieniona. iPhone 17 powinien więc mieć:

ekran OLED 6,1 cala z odświeżaniem 60 Hz;

pojedynczy aparat 48 Mpix;

8 GB pamięci RAM;

obsługę Apple Intelligence.

Cena w USA ma pozostać na niezmienionym poziomie. Jeśli w Polsce również, to iPhone 17e powinien startować z poziomu 2999 zł.

Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale oczekuje się, że iPhone 17e zostanie zaprezentowany przed końcem pierwszego kwartału. Być może jeszcze w lutym.