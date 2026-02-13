Jaką suszarkę do włosów wybrać w 2026 roku? Ranking polecanych modeli

Suszarki do włosów to dziś nader zaawansowane urządzenia, które potrafią zdziałać stylizacyjne cuda. Jeśli zastanawiasz się, który model najlepiej sprawdzi się w twojej łazience, przygotowałem dla kilka propozycji, które na pewno cię nie rozczarują.

Z suszarką do włosów sprawa ma się podobnie jak z koniem z XVIII-wiecznej encyklopedii - jaki jest, każdy widzi. Od dekad jej podstawowa misja pozostaje niezmienna: ma po prostu skutecznie pozbyć się wilgoci z twojej głowy. Znaczy się, ma wysuszyć włosy. Proste. I choć na sklepowych półkach prężą dziś muskuły modele naszpikowane technologią z pogranicza misji Ignis i podboju kosmosu, to prawda jest brutalnie prosta: nawet budżetowe urządzenie zazwyczaj poprawnie wywiąże się ze swojego zadania. Mając powyższe na uwadze, trzeba zadań pytanko, czy warto dopłacać za „kosmiczne” funkcje w takim np. Dyson Supersonic Nural?

Suszarka suszarce nierówna?

Cóż, odpowiedź na zadane wcześniej pytanie, jak to zwykle bywa, brzmi: to zależy. Mimo że każda suszarka suszy, diabeł tkwi w szczegółach, które decydują o kondycji włosów (wiecie, inteligentna kontrola temperatury kontra zwykła grzałka), czasie suszenia, a tym samym sile nadmuchu oraz komforcie użytkowania, na który składają się: waga, hałas i ogólna ergonomia. Załóżmy, że podstawowy model to solidny rzemieślnik, ale urządzenia premium to już profesjonalni styliści, którzy dbają o to, by włosy nie tylko były suche, ale też lśniące i zdrowe. Dobre założenie, prawda?

Oto cechy godnej polecenia suszarki do włosów

Wybór między budżetową a profesjonalną suszarką sprowadza się do dwóch prostych pytań: jak głęboki jest twój portfel i jak często zamierzasz po ten sprzęt sięgać? Jeśli budżet pozwala na odrobinę szaleństwa, warto zainwestować w zaawansowane modele. Dlaczego? Bo potrafią one inteligentnie monitorować temperaturę, sprężać powietrze tak, by suszyć szybciej, czy oferować (choć to już niemal standard) nawiew zimnego powietrza.

Wyższa cena (choć umówmy się, solidne modele znajdziesz już za mniej niż 300 zł) często idzie w parze z funkcją jonizacji oraz bogatym zestawem nasadek. O ile te drugie to zbawienie przy stylizacji wymyślnych fryzur, o tyle jonizacja to czysta technologia w służbie estetyki.

Kiedyś sam popełniłem szereg „grzechów młodości” - miałem włosy do ramion, które traktowałem tanią suszarką i prostownicą bez żadnego pomyślunku. Efekt? Totalna masakra na głowie, której nie życzę nikomu. Dziś wiem, że to właśnie jonizacja zamyka łuski włosa, dzięki czemu fryzura jest gładsza, lśniąca i - co najważniejsze - nie elektryzuje się jak sweter z lat 90. Gdyby 20-letni ja miał tę wiedzę przed laty, to może dziś bym nie łysiał…

No dobra, ale kiedy warto dopłacić do wyższego, bardziej zaawansowanego modelu? Widzę to tak: jeśli suszarka jest w użyciu codziennie, nie ma co oszczędzać. Sprzęt z kontrolą temperatury to polisa ubezpieczeniowa dla włosów - dzięki niej się ich nie przegrzeje i nie „przepali”, zachowując ich zdrową kondycję i bujną czuprynę na lata.

Konkrety w pigułce, czyli rady na szybko

Wybór suszarki zależy od intensywności porannej rutyny:

używasz suszarki codziennie i masz wolne kilkaset złotych? Postaw na model premium z czujnikami ciepła i zaawansowaną jonizacją.

suszysz włosy dość często, ale nie codziennie? Szukaj solidnego średniaka w przedziale 150-300 zł.

sięgasz po suszarkę sporadycznie? Prosty, podstawowy model w zupełności wystarczy.

Ile kosztuje dobra suszarka do włosów?

Ile właściwie trzeba zainwestować w przyzwoity sprzęt? Okazuje się, że bariera wejścia jest dość niska. W naszym zestawieniu znajdziesz coś już za około 60 zł - mowa tu o kompaktowym urządzeniu turystycznym, które udowadnia, że skuteczne suszenie nie musi wiązać się z drenażem portfela.

Najlepsze suszarki do włosów. Ranking 2026:

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500



Źródło: mi-home.pl

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 to definicja nowoczesności zamknięta w modernistycznej obudowie, która natychmiast przyciąga wzrok i zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznego sprzętu. Ta designerska suszarka o mocy 1800 W oferuje pełną kontrolę dzięki 2 prędkościom nadmuchu, 3 zakresom temperatury oraz funkcji zimnego nawiewu, co czyni ją efektywnym narzędziem do codziennego modelowania fryzury. Kluczowym atutem jest tu jednak autorska technologia NTC, która inteligentnie zarządza ciepłem, by nigdy nie dopuścić do przegrzania włosów, oraz zaawansowana jonizacja, skutecznie eliminująca problem puszenia się i elektryzowania włosów. Jest technologicznie spoko, a designersko wygląda lepiej niż Dyson, kosztując 10 razy mniej.

Philips BHC010/10



Źródło: philips.pl

Philips BHC010/10 to niedroga, prosta i godna zaufania suszarka, która doskonale odnajduje się w roli sprawnego modelu turystycznego. To sprzęt, o którym wspominałem już wcześniej, tani i godny polecenia. Dzięki swojej kompaktowej budowie oraz składanej rączce bez trudu zmieści się w każdym bagażu, umożliwiając dbanie o nienaganną fryzurę również w podróży. Urządzenie dysponuje mocą 1200 W, oferując 3 tryby prędkości oraz 3-stopniową regulację temperatury, co w zestawieniu z dołączonym koncentratorem pozwala na precyzyjne skupienie strumienia powietrza. Istotnym udogodnieniem jest funkcja zimnego nadmuchu, która wspiera równomierne suszenie oraz ułatwia modelowanie i utrwalanie pasm. Mimo niepozornych gabarytów Philips BHC010/10 radzi sobie nadzwyczaj dzielnie, w pełni zasługując na miejsce w gronie polecanych i sprawdzonych modeli.

Philips BHD351/10



Źródło: philips.pl

Philips BHD351/10 to klasyczna i niedroga suszarka, która dzięki solidnej mocy 2100 W oraz 6 zróżnicowanym ustawieniom temperatury i prędkości zapewnia pełną kontrolę nad procesem suszenia. Jej kluczowym atutem jest innowacyjna nasadka ThermoProtect, która obniża temperaturę o 15°C, pozwalając na szybkie osuszenie pasm przy jednoczesnej dbałości o ich kondycję. Kompleksowe działanie uzupełnia funkcja jonizacji, skutecznie eliminująca problem elektryzowania i puszenia się włosów, oraz praktyczny chłodny nawiew, niezastąpiony podczas finalnej stylizacji. Ten niezwykle popularny model łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje oraz estetyczną, miłą w dotyku obudowę, stanowiąc jedną z najciekawszych propozycji w naszym zestawieniu. Urządzenie jest też naprawdę niedrogie, a to zaleta sama w sobie.

Remington Curl & Straight Confidence



Źródło: pl.remington-europe.com

Remington Curl & Straight Confidence to istny multitool do stylizacji, który obiecuje fryzurę jak z salonu w domowym zaciszu. Wyposażona w silnik o mocy 2200 W suszarka zapewnia błyskawiczne efekty, dbając jednocześnie o kondycję włosów dzięki ceramicznej kratce i zaawansowanej jonizacji. To, co wyróżnia Remingtona na tle konkurencji, to unikalny zestaw nasadek, w tym opatentowana, wyprofilowana dysza do loków, która idealnie współpracuje z okrągłą szczotką, ułatwiając tworzenie fal, oraz wąski koncentrator do perfekcyjnego wygładzania pasm. Urządzenie oferuje 3 stopnie regulacji temperatury oraz 2 prędkości nadmuchu, a funkcję domykania łusek włosa realizuje za pomocą klasycznego zimnego nawiewu, który błyskawicznie utrwala efekt końcowy. Całość zamknięta jest w ergonomicznej, eleganckiej obudowie, która sprawia, że tworzenie zarówno sprężystych loków, jak i idealnie prostych włosów jest proste i intuicyjne.

BaByliss Turbo Smooth 2200 D572DE



Źródło: babyliss.com

Oto mocarz w swojej klasie cenowej, oferujący imponującą moc 2200 W, która sprawia, że suszenie staje się błyskawiczne nawet przy bardzo gęstych i wymagających włosach. Urządzenie to idealnie balansuje między wysoką wydajnością a lekką konstrukcją, co sprawia, że ręka nie męczy się nawet podczas precyzyjnej stylizacji przed lustrem. Kluczową rolę odgrywa tu zaawansowana technologia jonizacji, która uwalnia jony kondycjonujące, skutecznie eliminując problem elektryzowania się włosów. Do dyspozycji użytkownika oddano 3 poziomy temperatury oraz 2 prędkości nadmuchu, a ceramiczne elementy grzejne dbają o równomierne rozprowadzanie ciepła, chroniąc strukturę włosa przed szkodliwym działaniem gorących punktów. Całość dopełnia przycisk zimnego nawiewu, niezastąpiony przy domykaniu łusek włosa i utrwalaniu gotowej fryzury. W bogatym zestawie znajdziemy zarówno duży dyfuzor, który podkreśla naturalny skręt loków, jak i wąski koncentrator do precyzyjnego wygładzania fryzury.

Raven ESW001P



Źródło: euro.com.pl

Raven ESW1P to kwintesencja praktycznego minimalizmu, idealna dla osób, które zamiast kosmicznych technologii szukają solidnego i budżetowego wsparcia, zwłaszcza w podróży. Ten kompaktowy model o mocy 2000 W udowadnia, że niska cena może iść w parze z pełną funkcjonalnością niezbędną do sprawnego osuszenia włosów poza domem. Największym atutem urządzenia jest składana rączka, dzięki której suszarka bez trudu zmieści się w każdym bagażu podręcznym, zajmując absolutne minimum miejsca. Mimo swoich niewielkich gabarytów Raven oferuje 2-stopniową regulację prędkości i temperatury, co pozwala na optymalne dopasowanie nadmuchu do aktualnych potrzeb. Dołączony do zestawu wąski koncentrator precyzyjnie skupia strumień powietrza, co znacząco przyspiesza proces suszenia i ułatwia podstawową stylizację fryzury. To po prostu uczciwy, lekki i niezwykle poręczny sprzęt, który bez zbędnych komplikacji wywiązuje się ze swojego zadania, stając się niezastąpionym towarzyszem każdego wyjazdu. Minus? Jest znacznie droższy niż Philips BHC010/10, ale cóż, design kosztuje.

Dyson Supersonic Nural



Źródło: dyson.pl

Dyson Supersonic to prawdziwy Mercedes wśród suszarek oraz produkt klasy turbo premium, który samym designem manifestuje luksus i najwyższy stopień zaawansowania. Urządzenie o mocy 1600 W oferuje 3 prędkości nadmuchu, 4 poziomy regulacji temperatury, jonizację oraz funkcje turbo i zimnego nawiewu, jednak jego sercem jest unikalny cyfrowy silnik. Wiruje on z prędkością do 110 000 obrotów na minutę, co w połączeniu z autorską technologią Air Amplifier generuje precyzyjny, wysokociśnieniowy strumień powietrza gwarantujący błyskawiczne efekty bez niszczenia struktury włosa. Dzięki inteligentnej, bieżącej analizie temperatury wyeliminowano ryzyko przypadkowego przegrzania, dając użytkownikowi pełną kontrolę i bezpieczeństwo. Imponujący zestaw akcesoriów, w tym dyfuzor, grzebień, koncentrator oraz końcówka do włosów puszących się, sprawia, że jest to najbardziej kompletna propozycja na rynku. Choć cena może wydawać się obłędna, szalona wprost, Dyson Supersonic Nural to świetny, nieznający kompromisów sprzęt.

Jaką suszarkę do włosów wybrać? Subiektywna opinia

Mimo głębokiego uznania dla marki Philips za jej legendarną niezawodność, widoczną zarówno w modelach budżetowych, jak i tych z najwyższej półki, w tym zestawieniu pozwalam sobie na odrobinę rynkowej przekory, wskazując na Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500. To urządzenie to prawdziwy majstersztyk dla wielbicieli technominimalizmu, będący namacalnym dowodem na to, że genialny design i świetna funkcjonalność nie muszą kosztować fortuny. Choć suszarka charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, oferuje zaskakująco dużą moc, skuteczną jonizację oraz inteligentną kontrolę temperatury, co w połączeniu z trybem zimnego nawiewu zmienia codzienną stylizację w czystą przyjemność. To wyjątkowo stylowy i efektywny sprzęt, który urzeka nowoczesnym podejściem do pielęgnacji i bezbłędnie realizuje wszystkie powierzone mu zadania.