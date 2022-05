Zapoczątkowana przez Japończyków z Nintendo i rozwinięta przez Amerykanów z Valve, ponowna moda na mobilne granie nabiera tempa. Coraz więcej firm chce stworzyć swojego handhelda. Co w takim razie zaoferuje nam chiński producent AYN?

AYN LOKI - chińskie natarcie na rynek mobilnego grania

Firma AYN Technologies, czyli twórcy przenośnej konsoli z Androidem (Odin Pro), postanowili rozszerzyć swoje portfolio. Azjatycki producent z Shenzhen, chce zaoferować przenośną konsolę (o dźwięcznej nazwie LOKI), która będzie mogła stanąć w szranki ze Steam Deckiem. Analogicznie jak produkt Valve, Chińczycy chcą zaoferować kilka wersji konfiguracyjnych swojego produktu. Co ciekawe, producent nie tylko da nam wybrać startową pojemność dysku SSD, ale również model zastosowanego procesora.

Najbardziej podstawowy model (LOKI Mini) będzie posiadać bliżej nieokreślony procesor Intel z rodziny Alder Lake U, z grafiką Iris Xe i 64GB pamięci dyskowej. Spekuluje się, że model ten będzie wyposażony od 4GB do 8GB pamięci RAM.

Ciekawiej zapowiada się model standardowy (LOKI), gdyż w nim będziemy mieli procesor od AMD, a konkretnie APU Ryzen 5 6600U. Procesor ten posiada sześć rdzeni i dwanaście wątków, a jego maksymalne taktowanie sięga 4,5GHz. Z procesorem współpracuje zintegrowana karta graficzna Radeon 660M, która powinna zapewnić lepszą wydajność w grach od produktu ze stajni niebieskich. W przypadku pamięci przeznaczonej na nasze dane, to AYN w swoim głównym produkcie zaoferuje trzy warianty – 64GB, 256GB i 512GB.

Ostatnią propozycją firmy z Shenzhen będzie natomiast LOKI Max, który nie zamierza iść na żadne kompromisy. Model ten będzie posiadał na pokładzie ośmiordzeniowe i szesnastowątkowe APU Ryzen 7 6800U, o maksymalnym taktowaniu 4.75GHz. Oczywiście procesor ten wsparty jest przez aktualnie najmocniejsze zintegrowane GPU (o którym pisaliśmy więcej tutaj) Radeon 680M, które już w niejednym teście udowodniło swoje realne zastosowanie w grach.

AYN LOKI - Zapowiedź konsoli

W każdej wersji konsoli ma być zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Wizualnie sprzętowi będzie bliżej do Nintendo Switcha, aniżeli Steam Decka – na froncie posiada dwa drążki analogowe, krzyżak, przyciski kontrolne „A B X Y” (przywołujące na myśl pad od konsoli Xbox) oraz oczywiście START i SELECT. Na górnej krawędzi nie zabraknie włącznika, przycisku głośności oraz podwójnych przycisków spustowych, a na dolnej znajdą się port USB-C i wejście słuchawkowe 3.5mm. Wyświetlacz powinien posiadać przekątną mierzącą od 6 do 7 cali i cechować się rozdzielczością FullHD.

Ostatnim istotnym aspektem do omówienia, są oczywiście ceny wspomnianych modeli. Loki Mini będziemy mogli zakupić w kwocie 299$. Na bazową wersję (LOKI) trzeba będzie przeznaczyć od 499$ do 699$, natomiast za LOKI Max przyjdzie nam zapłacić 799$. Czy te kwoty są adekwatne do oferowanych możliwości? Na ten moment ciężko powiedzieć. Steam Deck posiada mniej niewiadomych, ma wsparcie growego giganta, jak również i samej społeczności. Z drugiej strony dostępność konsoli od Valve jest mocno ograniczona, co automatycznie rzutuje na ceny sprzętu z „drugiej ręki”.

Jak to z Waszej strony wygląda? Zdecydowalibyście się na sprzęt od AYN Technologies?

Źródło: tomshardware.com, AYNTechnologies