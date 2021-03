Back 4 Blood – czyli najnowsza, kooperacyjna gra, w której przyjdzie nam walczyć z hordami zombie, nie zadebiutuje w pierwotnym terminie. Na szczęście premiera gry została opóźniona tylko o kilka miesięcy.

Back 4 Blood – Gra zadebiutuje jesienią 2021 roku

Mimo iż jest dopiero marzec 2021 roku, to już śmiało można powiedzieć, że rok 2021 opóźnieniami stoi. Wystarczy wspomnieć, chociażby Lord of the Rings: Gollum, czy Hogwarts Legacy, które pierwotnie miały trafić do nas w 2021 roku, ale z powodu pandemii i pracy zdalnej ich premiery przełożono na przyszły rok. Opóźnienia nie uniknęło również Back 4 Blood – czyli kooperacyjna strzelanka od studia Turtle Rock. Produkcja pierwotnie miała trafić do nas 22 czerwca 2021 roku. Na nasze szczęście obsuwa nie jest spora, a nową datę premiery ustalono na 12 października tego roku. Poniżej możecie zobaczyć oficjalne oświadczenie, opublikowane na Twitterze:

Back 4 Blood – otwarta beta wystartuje w lecie tego roku

Można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem otwarta beta Back 4 Blood wystartuje już w lecie. Będzie to świetna okazja do tego, aby przetestować tytuł. A uwierzcie, będzie co sprawdzać, bowiem twórcy zapowiedzieli, że przyjdzie nam walczyć z jeszcze bardziej licznymi hordami zombie. Oczywiście w tym celu, będziemy mieli dostęp do zróżnicowanego arsenału broni, jednak wszystko sprowadzi się do dobrze zaplanowanej strategii i kooperacji ze znajomymi lub bohaterami sterowanymi przez SI. Gra trafi na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X oraz na komputery osobiste. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun oraz materiał z rozgrywki.

Back 4 Blood – oficjalny zwiastun

Back 4 Blood – Materiał z rozgrywki

Źródło: GameInformer

Warto zobaczyć również: