Back to School! Empik jak co roku przygotował specjalną ofertę, dzięki której przygotowanie dzieci na powrót do szkoły nie musi kosztować szczególnie dużo. A przynajmniej kosztuje mniej niż mogłoby kosztować.

Empik ogłasza Back to School – czas przygotować dzieci do szkoły

Jesteśmy dopiero w ich połowie, więc na razie wszyscy żyjemy wakacjami. Rodzice muszą już jednak powoli zaczynać myśleć o powrocie ich pociech do szkół. Jak zwykle – celem wielu z nas będzie ograniczanie wydatków i akcja Back to School w Empiku wydaje się pod tym kątem bardzo pomocna.

Akcja Back to School 2020 w Empiku potrwa do połowy września. W tym czasie uda nam się kupić najważniejsze produkty w mocno obniżonych cenach. To nie tylko podręczniki szkolne, plecaki i piórniki, zeszyty, bloki czy przybory do matematyki, ale też akcesoria do dziecięcego pokoju czy wreszcie – co nas interesuje najbardziej – elektroniczne gadżety. Te ostatnie mogą się przydać i podczas nauki, i w czasie odpoczynku.

W ramach tej akcji Empik oferuje na przykład laptopy i tablety, czyli mobilne komputery dla ucznia. Są też czytniki e-booków, na których dziecko może czytać lektury, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, będące jednymi z najważniejszych akcesoriów w pokoju ucznia, a także najrozmaitsze gadżety: od smartwatchów, przez powerbanki, po głośniki i słuchawki.

Kup dwa produkty do szkoły, a tańszy dostaniesz w cenie obniżonej o 40%

Oczywiście najważniejsze są jednak mimo wszystko klasyczne artykuły szkolne – zeszyty, bloki, długopisy, zakreślacze, ołówki, kredki, gumki, nożyczki i inne tego typu produkty. Wspominamy o nich, bo do 1 sierpnia trwa świetna promocja. Wystarczy, że kupicie 2 produkty z tej kategorii, a cena tego tańszego zostanie obniżona jeszcze o 40 proc. Na pewno znajdziecie w ofercie coś dla siebie – składa się na nią kilkanaście tysięcy artykułów!

