Nie jest najtańszy, ale jest wart swojej ceny – to po prostu jeden z najlepszych przenośnych głośników Bluetooth na rynku. Właśnie wystartowała sprzedaż jego drugiej generacji: oto nowy Bang & Olufsen Beosound A1.

Bang & Olufsen Beosound A1 2. generacji – jeszcze lepszy głośnik Bluetooth

Bang & Olufsen Beosound A1 drugiej generacji ma potencjał, by lada moment znaleźć się w naszym rankingu głośników Bluetooth. Nienaganną bazę już miał, a teraz projektanci postarali się o masę poprawek, dostrzegalnych nie tylko w zakresie estetyki, ale też możliwości. Punktem pierwszym na liście jest wydłużony czas pracy aż do 48 godzin między ładowaniami (lub 18 godzin przy typowej głośności – 70 dB).

Poprawiony na zewnątrz, poprawiony w środku – Beosound A1 drugiej generacji

Lżejszy i zamknięty w smuklejszej obudowie, a przez to jeszcze bardziej mobilny Beosound A1 drugiej generacji ma też inaczej rozmieszczone przyciski. Dzięki temu codzienne korzystanie z głośnika ma być jeszcze wygodniejsze niż do tej pory. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze, a najważniejsze jest oczywiście brzmienie.

Głębokie i wyraźne audio, rozchodzące się w każdą stronę, ma być owocem wykorzystania pary przetworników: głośnika wysokotonowego w formacie ¾ cala oraz 3,5-calowego głośnika średniotonowego z aluminiową membraną, a także filtra DSP i dwóch wzmacniaczy klasy D o mocy 30 W.

Nowy Beosound A1 - możesz go zabrać na basen i na plażę

Niezależnie od tego, czy będziemy słuchać muzyki, czy też korzystać z nowego głośnika Beosound podczas rozmów telefonicznych, docenić mamy łączność Bluetooth 5.1 z kodowaniem aptX. Nie bez znaczenia jest też pyło- i wodoszczelność, a zgodnie z wymogami klasy IP67 głośnik wytrzyma 30-minutową kąpiel na głębokości do 1 metra.

Głośnik dostępny jest w czarnej i szarej wersji – niezależnie od wyboru za Bang & Olufsen Beosound A1 2. generacji zapłacimy 1149 złotych. Niemało, ale najpewniej będzie wart swojej ceny. Testy przyniosą ostateczną odpowiedź.

Źródło: Horn Distribution, Bang & Olufsen, informacja własna

