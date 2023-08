Focus Entertainment i Don't Nod pokazały nowy zwiastun z rozgrywką z Banishers: Ghosts of New Eden. Nagranie pokazuje kawałek świata gry, walkę i interakcje z NPC-ami.

Banishers: Ghosts of New Eden zadebiutuje już 7 listopada tego roku. Tytuł trafi na pecety i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X w polskiej wersji językowej (z napisami). Twórcy i wydawca RPG-a przygotowali obszerne nagranie wideo z gameplayem. Na materiale główny bohater przemierza parę lokacji, rozmawia z innymi postaciami i walczy. Całość obejrzycie poniżej.

Fabuła Banishers: Ghosts of New Eden

W grze trafimy do świata, po którym wędrują dusze zmarłych. Para łowców duchów: Antea Duarte i Red mac Raith – otrzymuje zadanie zdjęcia złowrogiej klątwy. Podczas walki Antea ginie, dołączając do grona duchów, z którymi do tej pory walczyła. Rozdarty między przysięgą ochrony żywych przed zjawami a miłością do Antei Red będzie przemierzał dzikie tereny Ameryki Północnej, aby pomóc ukochanej bez względu na cenę.

Po drodze będziemy poznawać różne postacie i podejmować decyzje o losie mieszkańców świata – zarówno tych żywych, jak i duchów. Wybory mają mieć wpływ na fabułę. Natomiast walka będzie stanowić połączenie arsenału głównej postaci z siłami duchowymi Antei.

źródło: materiały prasowe