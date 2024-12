Ogromny sukces finansowy “Barbie” zdawał się przesądzać o tym, czy kontynuacja kinowego hitu powstanie. Mimo zaprzeczeń samych zainteresowanych filmowy świat żyje właśnie nowymi doniesieniami o starcie prac nad “Barbie 2”.

Barbie 2 powstanie – nowe doniesienia o filmowej kontynuacji

“Barbie” to lider ubiegłorocznego rankingu box office, z imponującym wynikiem 1 446 938 421 $ na koncie. Brzmi jak niezła zachęta do dalszej pracy nad uniwersum? – Z pewnością, jednak oficjalnie wciąż nie otrzymaliśmy potwierdzenia, że w planach jest jakakolwiek kontynuacja.

Tymczasem, nowe światło na sprawę postanowił rzucić portal The Hollywood Reporter, który – powołując się na dwa niezależne źródła – donosi, że “Barbie 2” znajduje się aktualnie na wstępnym etapie prac, a stojący za oryginałem (życiowy i zawodowy) duet w składzie: Greta Gerwig i Noah Baumbach wpadł już na pomysł co do dalszego kierunku rozwoju filmowej serii.

Barbie 2 powstanie? Studio i twórcy zaprzeczają

Równolegle przedstawiciele Warner Bros. i filmowcy konsekwentnie zaprzeczają, że takie plany istnieją. Co prawda Gerwig nie wykluczała do tej pory możliwości powrotu do Barbielandu, podkreślała też jednak, że skłoni ją do tego tylko warta opowiedzenia historia. Z drugiej strony, gwiazda superprodukcji, a zarazem jej producentka – Margot Robbie – postawiła sprawę jasno:

Myślę, że włożyliśmy wszystko w ten jeden film. Nie pracowaliśmy nad nim z myślą o stworzeniu trylogii albo czegoś w tym stylu. Greta włożyła wszystko w ten film, więc nie potrafię sobie wyobrazić, co będzie dalej.

Słowa te padły jednak rok temu, a czas mógł je zweryfikować na korzyść widzów, spragnionych kontynuacji. Gerwig znana jest zresztą ze swojej powściągliwości, jeśli chodzi o przedwczesne komunikowanie historii, nad którymi pracuje:

Zauważyłam, że kiedy zbyt wcześnie podzielę się pomysłami, stają się one złe, a wtedy film nie będzie dobry. Nie lubię mówić o rzeczach zbyt wcześnie, przedstawiać ich lub pokazywać zbyt wcześnie ich wersji, ponieważ wydaje mi się, że w jakiś sposób zniszczy to to, czym jest film.

Być może tutaj tkwi więc przyczyna, dla której bazujemy wciąż zaledwie na zakulisowych doniesieniach? Pozostaje też kwestia zakontraktowania pierwszoplanowych gwiazd filmu – ani Margot Robbie, ani Ryan Gosling nie podpisali bowiem klauzul, zobowiązujących ich do pracy przy ewentualnej kontynuacji produkcji. Biorąc pod uwagę sukces, jakim okazała się dla Warner Bros. “Barbie”, można mieć jednak pewność, że studio nie będzie oszczędzało na warunkach, które mogłyby nakłonić ich do powrotu.

Źródło: The Hollywood Reporter