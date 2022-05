Pajęcza Głowa to kolejny film, z którym Netflix wiąże spore nadzieje. Czy widzowie też powinni?

Chris Hemsworth w roli genialnego wizjonera

Film w reżyserii Josepha Kosinskiego (lada chwila w kinach zadebiutuje również jego Top Gun: Maverick) został przygotowany na podstawie opowiadania Ucieczka z Pajęczej Głowy autorstwa George’a Saundersa. Skupi się na wizjonerze zarządzającym ultranowoczesnym zakładem karnym. Brzmi niewinnie, ale Pajęcza Głowa to wedle zapowiedzi thriller science fiction, a więc w tle musi kryć się coś jeszcze. W tym przypadku to eksperymenty z wykorzystaniem środków zmieniających świadomość, którym poddawani są skazańcy. Do czego doprowadzą?

W głównej roli wystąpi tutaj Chris Hemsworth, którego raczej nie trzeba przedstawiać, ponieważ zaskarbił sobie sympatię wielu widzów wcielając się w Thora (aż dziewięciokrotnie w ostatnich dziesięciu latach). Poza nim Netflix zaangażował do tej produkcji między innymi Jurnee Smollett (Klub dyskusyjny, Kraina Lovecrafta) i Milesa Tellera (Whiplash).

Pajęcza Głowa - zwiastun filmu

Kiedy premiera filmu Pajęcza Głowa?

Na premierę nie będziemy musieli długo czekać. Jak zdradza końcówka powyższego materiału wideo, Pajęcza Głowa pojawi się na Netflix już 17 czerwca.

Źródło: Netflix Polska