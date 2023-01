GOG postanowił wspólnie z graczami celebrować Chiński Nowy Rok. W sposób, na jaki mało kto będzie narzekać.

Haven Park za darmo na GOG

Tak naprawdę dopiero co w sklepie GOG zakończyła się Wyprzedaż Zimowa, a już mamy ponowną okazję do zakupów w niższych cenach, a także odbierania darmowych gier. Tym razem jest to Haven Park zaserwowane graczom na dobry początek akcji przygotowanej pod kątem Chińskiego Nowego Roku.

Co to za produkcja? Haven Park to gra przygodowa bazująca przede wszystkim na eksploracji oraz rozbudowie obozowiska pod kątem zadowolenia gości. Miała swoją premierę w połowie 2021 roku i wśród graczy, którzy zdecydowali się po nią sięgnąć zabrała bardzo pozytywne oceny.

Jeśli nie ograniczacie się wyłącznie do produkcji AAA, warto sprawdzić. Z racji mechaniki oraz oprawy wizualnej jest to propozycja nadająca się także dla najmłodszych graczy.

Wyprzedaż w sklepie GOG

Jeśli chodzi natomiast o obniżki cen, to w ramach nowej wyprzedaży objęto nimi ponad 3000 propozycji znajdujących się w ofercie sklepu. Rabaty w tych najbardziej korzystnych dla graczy okazjach sięgają nawet 95%. Jest z czego wybierać, poniżej możecie zobaczyć kilka ciekawych i obecnie cieszących się największym zainteresowaniem ofert.

Alien: Isolation Collection za 45.99 złotych (taniej o 80%)

Baldur's Gate II: Enhanced Edition za 10.49 złotych (taniej o 85%)

BIOMUTANT za 85.00 złotych (taniej o 50%)

Chernobylite za 60.00 złotych (taniej o 50%)

Cyberpunk 2077 za 99.49 złotych (taniej o 50%)

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition Collector's Edition za 87.49 złotych (taniej o 65%)

Frostpunk: Game of the Year Edition za 49.99 złotych (taniej o 72%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete za 11.69 złotych (taniej o 75%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition za 55.79 złotych (taniej o 67%)

Lords of the Fallen Game of the Year Edition za 9.99 złotych (taniej o 90%)

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition za 29.99 złotych (taniej o 85%)

Sniper Ghost Warrior 3 za 12.19 złotych (taniej o 80%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition za 5.99 złotych (taniej o 85%)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition za 29.99 złotych (taniej o 80%)

XCOM 2 za 10.79 złotych (taniej o 95%)

XCOM 2: War of the Chosen za 16.89 złotych (taniej o 90%)

Wyprzedaż potrwa do 30 stycznia. Czasu na ewentualne zakupy jest zatem dość sporo.

Źródło: gog