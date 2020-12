Batman: Soul of the Dragon to tytuł nowego filmu animowanego z Człowiekiem-Nietoperzem w roli głównej. Tym razem z superbohaterem udamy się na wschód…

Batman: Soul of the Dragon – nowa animacja dla fanów Człowieka-Nietoperza

Batman: Soul of the Dragon bazuje na oryginalnym scenariuszu, a nie na którymś z wydanych wcześniej komiksów. Zobaczymy jak Bruce Wayne radzi sobie na Dalekim Wschodzie z lat 70. ubiegłego wieku, gdzie towarzyszyć będzie mu trójka starych znajomych. Historia napisana przez Jeremy’ego Adamsa powinna się spodobać miłośnikom takie właśnie klimatu.

Kategoria R świadczy o tym, że nie jest to propozycja kierowana do młodego widza. Animacja będzie wypełniona brutalnymi scenami, w których będziemy podziwiać rysowane ojedynki w stylu wschodnich sztuk walki.

Reżyserem produkcji jest Sam Liu i jeśli lubisz superbohaterskie animacje to to nazwisko pewnie dużo ci mówi – to on jest autorem takich produkcji jak Liga Sprawiedliwości: Kryzys na dwóch Ziemiach, Superman/Batman: Wrogowie publiczni, The Death of Superman czy 6-odcinkowy Batman z lat 2004-2005.

Zobacz zwiastun i nowy fragment filmu Batman: Soul of the Dragon

Kiedy premiera Batman: Soul of the Dragon?

Premiera filmu Batman: Soul of the Dragon została zaplanowana na 12 stycznia 2021 roku, ale termin ten dotyczy jedynie amerykańskiego rynku. Nie wiemy, kiedy (a właściwie: czy w ogóle) dotrze on również do Europy, choć są na to szanse.

Źródło: IGN, Warner Bros.

