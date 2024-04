Polyphony Digital konsekwentnie rozwija Gran Turismo 7. Nowe samochody stają się faktem wraz z aktualizacją 1.46. Co tym razem przygotowano dla graczy?

Fani Gran Turismo 7 są wręcz rozpieszczani w ostatnich tygodniach. Nie dość, że pod koniec marca produkcja Polyphony Digital została wzbogacona o takie maszyny jak Toyota GT-One ‘99, Lamborghini Urus czy Audi R8 V10 ‘16, to teraz pojawiają się kolejne nowości - wszystko rzecz jasna bezpłatnie.

Gran Turismo 7 - aktualizacja 1.46

Wszystkie trzy nowe maszyny są interesujące. Pierwszą z nich jest Afeela - elektryczny samochód naszpikowany technologią, za który odpowiada Sony Honda Mobility. A więc spełnia się deklaracja twórców z początku 2024 r., kiedy to elektryczna Afeela wjechała na scenę CES 2024, sterowana kontrolerem DualSense.

Kolejne nowe auto w Gran Turismo 7 to Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ‘70. Co tu dużo mówić - prawdziwa “klasyka”, którą docenią (muszą docenić!) nawet najbardziej wybredni fani aut wyścigowych.

Jest jeszcze obłędnie wyglądająca Škoda Vision Gran Turismo. To sytuacja bezprecedensowa, bowiem oznacza to debiut tej marki w serii Gran Turismo. Spójrzcie tylko na ten futurystyczny design. To ma prawo się podobać, ale w mojej ocenie Škoda Octavia 1.9 TDI wygląda nieco lepiej.

Aktualizacja to również nowe funkcje. Gran Turismo 7 otrzymuje 3 nowe wyścigi na światowych torach, nowe menu w Cafe (dotyczy marki Ferrari), oraz nowość w trybie fotograficznym - sceneria San Diego.

