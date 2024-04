Naukowcy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) dokonali przełomu w projektowaniu akumulatorów sodowo-jonowych. Dzięki zmianom w budowie ogniw, nowe konstrukcje mają oferować większą moc i pozwalać na dużo szybsze ładowanie.

Akumulatory sodowo-jonowe, choć nie nowością, zaczęły zyskiwać popularność dopiero w ostatnich latach. W porównaniu z akumulatorami litowo-jonowymi (Li-Ion), ogniwa wykorzystują lepiej dostępne materiały, co sprawia, że są bardziej ekonomiczne. Co więcej, są znacznie bezpieczniejsze od swoich litowych odpowiedników i umożliwiają rozładowanie do 0 V, eliminując możliwość niekontrolowanego rozładowania termicznego z powodu zwarcia.

Problemem akumulatorów sodowo-jonowych jest długi czas ładowania i mniejsza pojemność, przez co ogniwa nie zyskały takiej popularności jak konstrukcje litowo-jonowych. Wkrótce może się to zmienić.

Rewolucja w akumulatorach sodowo-jonowych

Naukowcy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) zmienili budowę katody i anody alumulatora, w wyniku czego powstał hybrydowy akumulator sodowo-jonowy o dużej mocy (SIHES - Sodium-ion hybrid energy storages). Więcej na ten temat możecie poczytać w serwisie ScienceDirect.



Porównania gęstości energii/mocy - hybrydowe akumulatory sodowo-jonowe zapewniają większą gęstość energii względem istniejących konstrukcji

Według przeprowadzonych testów, nowe akumulatory zapewniają dużo lepszą moc niż dostępne na rynku akumulatory litowo-jonowe. Co więcej, ogniwa można dużo szybciej ładować - mówi się o czasie ładowania na poziomie kilku minut lub nawet kilku sekund.

Dodatkowym atutem ma być dłuższa żywotność ogniw. Konstruktorzy mówią o 100% sprawności kulombowskiej (stosunku ładunku, który można pobrać z ogniwa, do ładunku dostarczonego podczas ładowania).

Nowe odkrycie może zrewolucjonizować nie tylko rynek elektroniki użytkowej np. nowoczesnych smartfonów, ale również motoryzację i segment samochodów elektrycznych (jednym z podstawowych problemów „elektryków” jest długi czas ładowania ogniw). Czy technologia zostanie skomercjalizowana i trafi do masowej produkcji? O tym pewnie przekonamy się dopiero za kilka lat.

Źródło: TechSpot, ScienceDirect