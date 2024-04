W ACK CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zainstalowano superkomputer Helios. Nowa maszyna ma osiągać moc obliczeniową na poziomie 35 PFLOPS, co czyni ja najwydajniejszym tego typu systemem w Polsce i jednym z wydajniejszych na świecie.

Superkomputer Helios powstał w remach projektu Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC i został zainstalowany w Akademickim Centrum Komputerowym w CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Helios zostanie oddany do dyspozycji polskich instytucji naukowych oraz prywatnych firm, wspierając je w przeprowadzaniu badań w dziedzinach takich jak chemia, medycyna, materiałoznawstwo, astronomia czy ochrona środowiska. Uczelnia liczy na rozwój innowacyjnych badań oraz przyspieszenie wprowadzania na rynek opartych na nich technologii.

Najwydajniejszy superkomputer w Polsce

Superkomputer Helios został zbudowany w oparciu o platformę HPE Cray EX4000, która została wykorzystana także przy budowie najpotężniejszych systemów na świecie, jak amerykański Frontier czy europejski LUMI. System ma dysponować mocą na poziomie ok. 35 PetaFlops (w obliczeniach AI ma to być 1,8 ExaFlops), czyli 4-krotnie wyższą niż Athena – poprzedni najwydajniejszy superkomputer Cyfronetu. Obecnie plasuje to system na 22. pozycji rankingu TOP500 (najwydajniejszych superkomputerów na świecie).



Superkomputer Helios



Wnętrze superkomputera Helios - szafy obliczeniowe (w środku) oraz szafy chłodzące (po bokach)

W środku zainstalowano 784 procesorów AMD EPYC 4. generacji (łącznie 75 264 rdzeni na bazie architektury Zen 4), 440 akceleratorów obliczeniowych NVIDIA Grace Hopper GH200 oraz 24 akceleratory obliczeniowe NVIDIA H100. Podsystem dyskowy Heliosa składa się z dwóch rodzajów systemów plików Lustre: scratch o pojemności 1,5 PB i transferach ponad 1,8 TB/s oraz project o pojemności 16 PB i transferach niemal 200 GB/s.

Procesory i układy graficzne korzystają z bezpośredniego chłodzenia cieczą, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie bardzo niskiego wskaźnika PUE (Power Usage Effectiveness) dla systemu, a w efekcie zwiększenie jego efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacji. Dzięki odzyskowi ciepła, superkomputer może być wykorzystany do ogrzewania.

Źródło: Cyfronet, HPE