EA i DICE zauważalnie przyspieszają z promowaniem Battlefield 2042. Trudno się dziwić, aczkolwiek jednocześnie wypada przyznać, że pomysłów wciąż nie brakuje.

Xbox 2042 - wyobraź sobie przyszłość gier

Kilka dni temu pojawił się materiał zatytułowany Xbox 2042. W pierwszej chwili faktycznie można skojarzyć go z wizją nowej konsoli. Wizją, bo na zapowiedź zdecydowanie za wcześnie. Co obejmuje? Między innymi możliwość rozgrywki w 32K przy 240 klatkach na sekundę (maksymalnie do 480), ale też pierwszy na świecie holograficzny UX oraz natychmiastowe ładowanie i synchronizację. Oczywiście również grafikę nie do odróżnienia od rzeczywistości.

Póki co, ray tracing w Battlefield 2042 tylko na PC

Wystarczy przypomnieć sobie jakiś ze starszych filmów aby zdać sobie sprawę, jak często wizje mijają się z późniejszymi realiami. Czy tak będzie i w tym przypadku? To i tak chyba nie jest najważniejsze, ponieważ całość to jeden ze sposobów na promowanie wspomnianego Battlefield 2042. I tu płynnie możemy przejść do obecnych czasów, które niektórych rozpieszczać nie będą.

Nowszy materiał potwierdza, że Battlefield 2042 będzie wykorzystywać ray tracing, ale tylko w wersji PC, do tego na jednostkach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX. Posiadacze najlepszych PC mają cieszyć się też kilkoma innymi elementami. Między innymi najwyższym poziomem detali, nieograniczoną liczbą wyświetlanych klatek na sekundę oraz obsługą G-SYNC, a także technologii NVIDIA DLSS i NVIDIA Reflex.

Przypomnijmy, że omawiana gra zmierza też na PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Premiera już 19 listopada.

