Możliwe, że gracze wciąż preferujący konsole PlayStation 4 oraz Xbox One (lub korzystający z nich przez niedobór następców) będą musieli obejść się smakiem. Tom Henderson dostarczający często sprawdzających się później doniesień od pewnego czasu skupia się właśnie na Battlefield 6 i tym razem odniósł się do platform, na jakie gra ma trafić.

Jak sugeruje, Battlefield 6 może zostać wydany wyłącznie na PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S i oczywiście na PC. Jednocześnie dodaje, iż w celu przyciągnięcia jak największej liczby graczy strzelanka miałaby pojawić się w Xbox Game Pass, już w dniu swojej premiery. I tu dochodzimy do tych, którzy mogliby skorzystać, bo abonenci tej usługi otrzymaliby szansę ogrania Battlefield 6 w ramach abonamentu.

In other news, I still have yet to hear anything concrete that #BATTLEFIELD will come to past gen consoles. Theory - It indicates to me that it probably won't and the biggest reason #BATTLEFIELD will come to the Xbox Game Pass on day 1 is to boost up player numbers.