Jesteś w gronie graczy, którzy wciąż czekają na możliwość zakupu konsoli PlayStation 5? Może okazać się, że będzie potrzeba Ci jeszcze mnóstwa cierpliwości.

Foxconn sugeruje dalsze problemy z dostępnością PlayStation 5 i Xbox Series X

Niemal z każdej strony napływały ostatnio sygnały, że jeszcze przez pewien czas nie należy spodziewać się sklepowych półek uginających się pod ciężarem PlayStation 5 i Xbox Series X. Sami producenci mówią o tym dość nieśmiało, ale nie tak dawno bardziej wylewna była też dobrze poinformowana Lisa Su. Wedle CEO firmy AMD kłopoty z dostępnością nowych konsol będą trwały do ​​drugiej połowy 2021 roku. Możliwe, że trzeba przygotować się na jeszcze gorszą sytuację.

Young Liu, prezes firmy Foxconn, dał do zrozumienia, iż globalny niedobór niezbędnych komponentów do produkcji m. in. nowych konsol może przeciągać się aż do drugiego kwartału 2022 roku. Dodał, że tylko w najbliższym czasie Foxconn straci około 10 procent swoich zamówień, właśnie ze względu na brak komponentów do ich realizacji. Jeśli tak się stanie, odczują to nie tylko Sony i Microsoft. Foxconn obsługuje także wiele innych firm z branży technologicznej.

W Polsce brakuje głównie PlayStation 5

Można przypuszczać, że w przypadku ziszczenia się powyższego scenariusza dotknie on również naszego kraju. Z zakupem Xbox Series S nie było u nas problemów od samego początku i nic się nie zmieniło. Xbox Series X też można dostać, jeśli nie samą to przynajmniej w różnego rodzaju zestawach.

Najgorzej wyglądała sytuacja z PlayStation 5 i wciąż to właśnie niedobory tej konsoli są najbardziej widoczne. W sklepach co jakiś czas pojawiają się jedynie mniej lub bardziej atrakcyjne zestawy, a i one błyskawicznie znikają. Zakup samej konsoli PlayStation 5 graniczy z cudem. Przynajmniej jeśli mówimy o normalnej, wyznaczonej przez producenta cenie, a nie płaceniu z dużą przebitką.



To przykład jednego ze sklepów, ale w zdecydowanej większości sytuacja wygląda identycznie.

Kupiliście już konsolę nowej generacji, czy póki co czekacie na dostępność? Niektórzy mogą szukać pocieszenia w tym, że aktualnie na PlayStation 5 i tak nie znajdziemy wielu nowych, dużych gier.

Źródło: screenrant

Warto zobaczyć również: