Doniesień na temat Battlefield 6 zaczęło ostatnio przybywać. Sugeruje to, że oficjalna zapowiedź coraz bliżej, a my być może już teraz wiemy, co nam przyniesie.

Pierwszy zwiastun Battlefield 6 powinien być widowiskowy

Tym razem, a właściwie ponownie, bo nie robi tego po raz pierwszy, nad nową odsłoną doskonale znanej serii strzelanek pochylił się Tom Henderson. Wymienia on kilka elementów, jakie znajdą się na pierwszym zwiastunie gry. Na szczęście poza mało zaskakującym sloganem mówiącym o widowiskowości dorzuca kilka konkretów.

EA oraz DICE mają szykować materiał skupiający się na mapie osadzonej na bezludnej wyspy. Jedną z najważniejszych nowości wprowadzanych przez Battlefield 6 będą podobno klęski żywiołowe i tu jako przykład podawane są tornada. Już wcześniej wspominano o rozbudowanym systemie destrukcji otoczenia oraz bitwach na bardzo dużą skalę. Tom Henderson twierdzi, że będą to starcia maksymalnie 64 vs 64 graczy.

Kiedy pojawi się zwiastun Battlefield 6?

Najważniejsze pytanie na ten moment dotyczy tego, kiedy doczekamy się weryfikacji powyższych rewelacji? Pierwszy zwiastun Battlefield 6 ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pokrywa się to z wcześniejszymi doniesieniami, wedle których EA szykuje zapowiedź na maj.

Jeśli chodzi natomiast o premierę, ta powinna odbyć się jesienią. Raczej nie będzie opóźnień, nowy Battlefield to priorytet EA. Swojego czasu zdecydowano o przesunięciu premiery kolejnego Need for Speed właśnie po to, aby Criterion Games mogło pomóc przy omawianej strzelance.

