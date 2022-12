Szukacie chłodzenia do miniaturowego komputera? Firma be quiet! zaprezentowała model be quiet! Pure Rock LP, który powinien się tutaj sprawdzić idealnie.

Dobre chłodzenie procesora często oznacza ogromny radiator z pokaźnym wentylatorem. W tym przypadku jest inaczej – firma be quiet! przygotowała propozycję dla miniaturowych komputerków, gdzie nie ma miejsca na standardowe, rozbudowane chłodzenie procesora.

be quiet! Pure Rock LP – chłodzenie dla miniaturowych komputerów

Model Pure Rock LP to bardzo kompaktowa konstrukcja, która sprawdzi się w miniaturowych komputerach opartych o płyty główne mini-ITX - mowa tutaj głównie o zestawach HTPC, a także miniaturowych systemach multimedialnych lub do gier.

Producent zastosował aluminiowy radiator z trzeba miedzianymi ciepłowodami. Na radiatorze zainstalowano smukły, 92-milimetrowy wentylator z wysokiej jakości łożyskiem typu rifle - ma on zapewniać optymalną temperaturę, a przy tym cechować się cichą pracą.

be quiet! Pure Rock LP pasuje do najnowszych procesorów Intel i AMD (co jest sporym atutem na tle podobnych modeli pokroju Noctua NH-L9i czy NH-L9a pod procesory Intel/AMD). Producent chwali się, że chłodzenie be quiet! Pure Rock LP zmieści się do każdej obudowy, a do tego nie będzie kolidować z wysokimi pamięciami RAM i większymi kartami graficznymi.

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Pure Rock LP

radiator: aluminiowy

cipłowody: 3x 6 mm (miedziane)

wentylator: 92 x 92 x 15 mm

łożysko wentylatora: rifle

prędkość obrotowa wentylatora: do 2500 RPM

kompatybilność: AMD: AM4, AM5 (do 100 W) Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700 (do 100 W)

wymiary: 92 x 92 x 45 mm

Małe chłodzenie, ale cena nie jest taka mała...

Chłodzenie be quiet! Pure Rock LP trafi do sprzedaży 13 grudnia. Sugerowana cena to 50 euro, co powinno przekładać się na jakieś 250 złotych. Tanio nie jest, ale wybór kompaktowych coolerów nie jest zbyt duży, więc realnie taki sprzęt kosztuje sporo kasy.

Źródło: be quiet!