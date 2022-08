Firma be quiet! zaskakuje podświetlanymi nowościami. Producent przygotował nową wersję chłodzenia be quiet! Pure Rock 2, która wyróżnia się efektownym designem, a do tego jest dostępna w niższej cenie.

be quiet! Pure Rock 2 FX – dobry cooler w podświetlanej wersji

be quiet! Pure Rock 2 FX bazuje na konstrukcji zwykłego modelu be quiet! Pure Rock 2 Black (jest też dostępna zwykła wersja be quiet! Pure Rock 2).

Producent zastosował wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami, który wyposażono w cztery miedziane ciepłowody. Obydwa elementy są anodowane na czarno, dzięki czemu cooler wyróżnia się ciekawszym designem i na pewno przyciągnie osoby zwracające uwagę na wygląd sprzętu.

Główna zmiana dotyczy wentylatora, bo producent zastosował tutaj 120-milimetrowy model Light Wings 120mm PWM high-speed z efektownym podświetleniem ARGB LED. Śmigiełko może się obracać z prędkością do 2000 RPM.

Chłodzenie pasuje do najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD – konstrukcja powinna sprostać układom o współczynniku TDP do 150 W. Dodatkowym atutem jest prosty montaż. Asymetryczny radiator zapewnia kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM.

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Pure Rock 2 FX

radiator: wieżowy (aluminiowy, anodowany na czarno)

ciepłowody: 4x 6 mm (miedziane, anodowane)

wentylator: Light Wings 120mm PWM high-speed

łożysko: Rifle

prędkość obrotowa: do 2000 RPM

kompatybilność: AMD AM4, AM5 Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700

wymiary: 62 x 121 x 155 mm

Model be quiet! Pure Rock 2 FX został wyceniony na 249 złotych, więc o 50 złotych drożej niż be quiet! Pure Rock 2 Black. Przez sierpień i wrzesień chłodzenie będzie można kupić w promocji za 189 złotych, więc mamy do czynienia z naprawdę ciekawą propozycją (oczywiście jeśli zależy wam na podświetlanym coolerze).

Źródło: be quiet!