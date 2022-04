Chłodzenie procesora wcale nie musi być nudne. Dobrym tego przykładem są najnowsze modele firmy DeepCool.

Firma DeepCool nie jest zbyt rozpoznawana na naszym rynku, ale ostatnio w jej ofercie pojawiły się ciekawe coolery CPU – to modele AK400 i AK620, które wyróżniają się wysoką wydajnością i nietuzinkową stylistyką.

DeepCool AK400 – nieduży i wydajny cooler CPU

Model DeepCool AK400 wykorzystuje pojedynczą wieżę, która cechuje się gęstą i efektownie wyglądającą konstrukcją żeberek. Producent zastosował tutaj cztery miedziane ciepłowody o średnicy 6 mm, które pozwalają na szybkie przekazywanie ciepła z procesora do radiatora. W ofercie producenta jest dostępna także biała wersja coolera (AK400 WH).

AK400 otrzymał także 120-milimetrowy wentylator z wytrzymałym łożyskiem FDB. Zastosowany model ten może się obracać z prędkością od 500 od 1850 RPM, dzięki czemu oferuje odpowiedni kompromis między kulturą pracy a wydajnością.

DeepCool AK400 pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD – chłodzenie poradzi sobie z układami o TDP do 220 W. Konstrukcja ma zaledwie 155 mm wysokości, dzięki czemu zmieści się także w węższych obudowach (w razie potrzeby można tutaj zdemontować górną pokrywę).

DeepCool AK620 – wydajne chłodzenie CPU

DeepCool AK620 zalicza się do dwuwieżowych konstrukcji – cooler został wyposażony w dwa radiatory i sześć ciepłowodów biegnących wzdłuż dwóch stosów żeber. Też przygotowano tutaj standardową i białą wersję (AK620 WH).

W tym przypadku zastosowano dwa 120-milimetrowe wentylatory z łożyskiem FDB – śmigiełka pracują w konfiguracji push-pull, dzięki czemu lepiej sobie radzą z odprowadzaniem ciepła. Prędkość obrotową można regulować w zakresie od 500 do 1850 RPM.

Producent chwali się, że DeepCool AK620 pasuje do wszystkich najnowszych procesorów Intel i AMD, a jego wydajność pozwoli na schłodzenie jednostek o TDP do 260 W. Warto jednak zaznaczyć, że cooler jest większych rozmiarów (ma 160 mm wysokości), więc może się nie zmieścić do wszystkich obudów.

Model DeepCool AK400 DeepCool AK620 Radiator Jeden wieżowy Dwa wieżowe Ciepłowody 4x 6 mm 6x 6 mm Wentylatory 1x 120 mm (FDB) 2x 120 mm (FDB) Prędkość obrotowa wentylatora 500 - 1850 RPM 500 - 1850 RPM Wydajność wentylatora 66,47 CFM 68,99 CFM Generowany hałas 28 dB 29 dB Kompatybilność AMD AM4

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD AM4

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 Wydajność 220 W 260 W Wymiary 127 x 97 x 155 mm 127 x 110 x 157 mm Waga 661 g 1456 g

Zwykły model DeepCool AK620 jest już dostępny w sprzedaży – jego cena w polskich sklepach wynosi jakieś 360 złotych. Pozostałe modele powinny trafić do sprzedaży w późniejszym czasie (AK400 powinien kosztować około 35 euro, AK400 WH około 40 euro, a AK620 WH około 70 euro).

Źródło: DeepCool