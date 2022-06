Tym razem sympatycy darmowych gier powinni zajrzeć na GOG. Do zgarnięcia za darmo jest tam Beautiful Desolation.

Beautiful Desolation do pobrania za darmo

Niemal przez cały czerwiec w sklepie GOG trwać będzie letnia wyprzedaż. Poza rabatami na wybrane propozycje z katalogu co jakiś czas pojawiają się również darmowe gry.

Aktualnie jest to Beautiful Desolation, w przypadku którego na skorzystanie z oferty postanowiono dać graczom 72 godziny. Jeśli jesteście zainteresowani to macie jeszcze chwilę, konkretnie do jutra do godziny 15:00 naszego czasu.

rozwiń

Beautiful Desolation. Co to za gra?

Wypada w tym miejscu chociaż krótko przedstawić Beautiful Desolation. Jest to gra z 2020 roku (później pojawiła się też na niektórych konsolach), która została przygotowana przez studio The Brotherhood i finalnie całkiem nieźle przyjęta. Rzut oka na platformę metacritic pokazuje średnią z recenzji na poziomie 76% i tylko odrobinę niższe noty wystawiane przez graczy. W samym sklepie GOG to natomiast również solidne 4/5.

Na czym polega rozgrywka? Beautiful Desolation to gra przygodowa przedstawiająca wydarzenia z lotu ptaka (widok izometryczny). Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości i, co ostatnio modne, przedstawia wizję postapokaliptycznego świata ze sporą ilością zaawansowanych technologii wokół głównego bohatera. Ten ma na imię Mark i poszukuje zaginionego brata.

Rozgrywka skupia się na eksploracji oraz rozwiązywaniu zagadek, ważne jest jednak również odpowiednie podejście do napotkanych osób (szczególnie tych wrogo nastawionych, z którymi trzeba umiejętnie negocjować). Twórcy chwalą się tutaj, całkiem słusznie zresztą, ścieżką dźwiękową przygotowaną przez cenionego w branży gier kompozytora Micka Gordona.

Źródło: gog