Kolejny czwartek, kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Tym razem zarządzający sklepem zdecydowali się udostępnić Supraland.

Supraland za darmo na Epic Games Store

W ostatnich tygodniach na Epic Games Store trwała akcja MEGA Sale, podczas której darmowe gry oferowane były w zwyczajowym terminie, ale starano się o naprawdę ciekawe i głośne propozycje (Borderlands 3, BioShock: The Collection, Wolfenstein: The New Order oraz Maneater). Chyba nie powinniśmy jednak narzekać, bo lubiany przez łowców promocji sklep nadal nie zamierza zostawić ich bez niczego.

Na dobry początek po zakończeniu wspomnianej akcji udostępniono Supraland. Każdy zainteresowany może przypisać grę do swojego konta do 23 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

Trochę Portal, trochę Metroid, a trochę Zelda. O czym jest Supraland?

Supraland to gra przygotowana przez studio Supra Games, która na PC zadebiutowała w 2019 roku. Daleko jej do miana produkcji, o których wiele się mówiło, ale jeśli już ktoś spróbował... Średnia ocen z branżowych recenzji na poziomie 85% i jeszcze wyższa wśród graczy mówią wiele, nawet jeśli to dane z metacritic (zaburzenia po krzywych akcjach dotyczą tam głównie najgłośniejszych produkcji).

Sami twórcy mówią o Supraland jak o połączeniu elementów gier z serii Portal, Zelda i Metroid. Można też opisać ją mianem pierwszoosobowej gry logicznej. Rozgrywka skupia się na eksploracji rozległych terenów (część zostaje odblokowana dopiero po odpowiednim rozwinięciu umiejętności głównego bohatera) i rozwiązywaniu kreatywnych łamigłówek, aczkolwiek dość często dochodzi tu również do walk. Nie są one jednak brutalne, całość cechuje się otoczką sprawiającą, że przy Supraland mogą pobawić się również młodsi gracze (choć nie najmłodsi, bo im przy niektórych zagadkach może braknąć cierpliwości).

Źródło: epicgames