The Invincible może okazać się kolejną ciekawą, polską grą. Do intrygujących informacji twórcy dorzucili w końcu coś dla oczu.

The Invincible na pierwszych fragmentach rozgrywki

Gameplay przybliżający nieco The Invincible został pokazany przy okazji PC Gaming Show 2022. Przypomnijmy, iż mowa o produkcji rozwijanej przez studio Starward Industries z Krakowa. To młoda ekipa, ale ma w składzie osoby z doświadczeniem przy np. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077, Dying Light czy Call of Juarez. Tutaj zamierzają zaserwować coś zupełnie innego.

Niezwyciężony, bo tak brzmi polski tytuł, bazuje na bardzo dobrze znanej powieści Stanisława Lema. Opowiada wprawdzie inną historię, ale akcja została osadzona na tej samej planecie. To gra przygodowa z widokiem pierwszoosobowym zaliczająca się do nurtu filozoficznego science-fiction. Co czeka na graczy na planecie Regis III? Całkiem sporo, niekoniecznie dobrego. Zaprezentowany materiał nieźle wprowadza w świat gry i klimat, z jakim będziemy mieli tu do czynienia.

The Invincible gameplay

11 bit studios globalnym wydawcą gry Niezwyciężony

Jednocześnie wypada odnotować, iż The Invincible właśnie zyskało wydawcę. Została nim dobrze znana nam firma 11 bit studios. Dodatkowo zawarto też inne porozumienie, dzięki któremu 11 bit studios stało się mniejszościowym udziałowcem Starward Industries.

„Gdy byliśmy nastolatkami, Lem roztaczał przed nami wizje przyszłości, które wydawały się surrealistyczne. I jako czytelnik jego książek nie wyobrażam sobie, by świat Niezwyciężonego mógł stać się bardziej namacalnym od tego przedstawionego w grze. Jako polski wydawca, którego celem jest propagowanie rozgrywki mającej drugie dno i głębszy sens, nie mogliśmy przejść obojętnie obok gry opartej o tak ważny fragment polskiego dziedzictwa kulturowego jak książka Stanisława Lema.” - Marek Ziemak, External Development Director w 11 bit studios

Nie zająknięto się za to na temat daty premiery. Cały czas mówi się ogólnie o 2023 roku. Gra powstaje z myślą o konsolach Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5 oraz PC. Już jakiś czas temu pojawiły się wymagania sprzętowe dla ostatniej z wymienionych platform i warto mieć je na uwadze, bo nie są najniższe.

Źródło: Starward Industries