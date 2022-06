Czekający na premierę S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl muszą zaopatrzyć się w spore pokłady cierpliwości. Trudno jednak mieć do twórców gry jakiekolwiek pretensje.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dopiero w 2023 roku

Chyba nikt nie powie, że ma już dość materiałów promujących S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Nie widzieliśmy ich wiele, ale podczas pokazu Xbox Extended Showcase studio GSC Game World pokazało coś nowego. To krótki zwiastun, który, zgodnie z podtytułem Enter the Zone, wprowadza w świat i klimat przygotowywanej gry.

Jednocześnie wypada odnieść się do końcowej wzmianki o dacie premiery. Wcześniejszy pokaz Xbox & Bethesda Games Showcase zasugerował, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zadebiutuje w 2023 roku, a więc później niż ostatnio zapewniano mówiąc o 8 grudnia tego roku. Jak widać, faktycznie poczekamy dłużej, co zostało teraz oficjalnie potwierdzone przez samych twórców.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - zwiastun Enter the Zone

Nie lubimy opóźnień, ale wojna zmienia priorytety

Spora część z Was pewnie wie, iż GSC Game World to ukraińskie studio, a sytuacja w tym kraju jest ostatnio bardzo ciężka. Doszło tutaj nawet do tego, iż trzeba było na pewien czas wstrzymać prace i dopiero nie tak dawno pojawiły się informacje mówiące o tym, iż zostały wznowione. Nie znaczy to, że sytuacja może być określana mianem komfortowej.

Część pracowników GSC Game World postanowiła udać się na front i bronić swojego kraju przed rosyjską agresją, niektórzy udzielają się jako wolontariusze, a inni kontynuują prace nad grą, ale w bardzo trudnych warunkach. Właśnie dlatego trudno mieć w tym przypadku pretensje. Są ważniejsze sprawy niż rozrywka i zarabianie na niej.

Najbardziej nakręconych na S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl można jednak uspokoić. Część pracowników GSC Game World tworzy grę w Kijowie, gdzie jest już nieco bezpieczniej, a dodatkowo potwierdziły się niedawne doniesienia mówiące o nowej siedzibie w czeskiej Pradze, w której ma powstać „znaczna część gry.”

Źródło: GSC Game World