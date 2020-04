Modele GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC i Compact mają zastąpić zwykłe modele GeForce GTX 1650 TwinX2 OC i Compact. Możemy oczekiwać nieco lepszej wydajności w zbliżonej cenie.

Kolejni producenci wprowadzają do oferty karty GeForce GTX 1650 w ulepszonej wersji z pamięciami GDDR6. Wczoraj pisaliśmy o modelach Gigabyte, ale podobne konstrukcje pojawiły się też w ofercie Inno3D.

Inno3D GeForce GTX 1650 w dwóch smakach

Producent przygotował dwa niereferencyjne modele: GeForce GTX 1650 D6 Compact i GeForce GTX 1650 D6 Twin X2 OC.

GeForce GTX 1650 D6 Compact to niewielka konstrukcja, która sprawdzi się w miniaturowych komputerach typu SFF lub HTPC. Karta wykorzystuje aluminiowy radiator i 80-milimetrowy wentylator. Do dyspozycji oddano trzy wyjścia wideo: HDMI 2.0b i 2x DisplayPort 1.4. Karta nie wymaga podpięcia dodatkowego zasilania.

Drugi model został wyposażony w wydajniejsze chłodzenie z dwoma wentylatorami. GeForce GTX 1650 D6 Twin X2 OC nie jest jednak specjalnie rozbudowaną konstrukcją (całość ma prawie 20 cm długości). Zestaw złącz obrazu pozostał ten sam.

Czym się różni nowy GeForce GTX 1650?

W obydwóch przypadkach zastosowano układ graficzny Nvidia Turing TU117 z 896 jednostkami cieniującymi – w modelu Compact pracuje on z zegarem 1590 MHz, natomiast w Twin X2 OC został on podkręcony do 1620 MHz. Nowa wersja wykorzystuje 4 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Nowsze pamięci GDDR6 oferują wyższą przepustowość względem starych GDDR5 (192 vs 128 GB/s), co powinno się przełożyć na lepsze osiągi w grach. Nie powinniśmy jednak oczekiwać lepszych osiągów od modeli GeForce GTX 1650 SUPER.

Model Inno3D GeForce GTX 1650 D6 Compact Inno3D GeForce GTX 1650 D6 Twin X2 OC Układ graficzny Nvidia Turing TU117 Nvidia Turing TU117 Procesory strumieniowe 896 896 Taktowanie rdzenia 1590 MHz 1620 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 12 000 MHz Złącza wideo HDMI 2.0b

2x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b

2x DisplayPort 1.4 Zasilanie brak brak Chłodzenie autorskie (2-slotowe) autorskie (2-slotowe)

Inno3D GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 - kiedy i za ile w sprzedaży?

Wiemy, że modele Inno3D GeForce GTX 1650 D6 Compact i Inno3D GeForce GTX 1650 D6 TwinX2 OC trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku tygodni. W dniu rynkowego debiutu ich cena nie powinna przekraczać 850 zł (więc nie będzie dużo wyższa od zwykłych wersji z pamięciami GDDR5).

Źródło: Inno3D

