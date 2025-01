Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmową grę. Tym razem użytkownicy mogą przypisać do swojego konta niepozorną, lecz znakomicie ocenianą grę o młodej artystce chcącej ukończyć swoje dzieło. Entuzjaści łamigłówek będą czuć się tutaj jak ryba w wodzie (lub pędzel w farbie).

Nic nie wskazuje na to, że Epic Games Store zrezygnuje z cyfrowego rozdawnictwa. W każdy kolejny czwartek następuje aktualizacja na darmowe gry. Oferta na bezpłatne Escape Academy wygasła, a miejsce tej produkcji zajmuje teraz Behind the Frame: The Finest Scenery.

Behind the Frame: The Finest Scenery za darmo od Epic Games Store

Behind the Frame: The Finest Scenery to dzieło autorstwa Silver Lining Studio. Tytuł ujrzał światło dzienne w 2021 r., więc jest to stosunkowo nowa gra. Z czym mamy do czynienia? Ta pierwszoosobowa gra to “żywa, interaktywna opowieść o młodej artystce, która kończy pracę nad finalną częścią swojego zgłoszenia do galerii sztuki”.

W toku rozgrywki nie zabraknie zagadek logicznych, zaś sama fabuła jest mocno nacechowana emocjonalnie. Gra wygląda niepozornie, lecz spójrzmy na odbiór graczy na platformie Steam: aktualnie 6598 recenzji, z czego 95 proc. to te pozytywne. To chyba najlepsza rekomendacja.

Oferta ograniczona czasowo

Behind the Frame: The Finest Scenery można odebrać za darmo na platformie Epic Games Store do 30 stycznia do godziny 17:00 czasu polskiego.

Wiemy też, co Epic Games Store chce wręczyć graczom w kolejnej odsłonie rozdawnictwa. Jest to Undying – survival w klimacie postapo.

Źródło: Epic Games Store