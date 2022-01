BenQ GS50 to projektor z systemem Android TV, który można przenosić z miejsca na miejsce, a nawet zabierać ze sobą w plener. Z nim będziesz cieszyć się filmami i meczami, gdziekolwiek tylko jesteś.

BenQ GS50: przenośny projektor z Android TV

Wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD, oferując przy tym przekątną pomiędzy 30 a 100 cali. Przenośny projektor BenQ GS50 pozwala rzucić taki obraz na dowolną płaską powierzchnię i nie tylko wewnątrz czterech ścian. Trudno przy nim narzekać na brak treści do oglądania, bo zainstalowany Android TV daje dostęp do niemal nieograniczonych źródeł rozrywki, a w razie czego można też bezprzewodowo lub przewodowo przesłać obraz ze swojego smartfona lub komputera.

Akumulator o pojemności 6000 mAh zapewniać ma całkiem długi czas działania (na poziomie 2,5 godziny między ładowaniami), a 20-watowe głośniki w systemie 2.1 – niezły akompaniament dla dobrego obrazu.

Projektor plenerowy – a co to znaczy?

BenQ nazywa GS50 projektorem plenerowym. Można z niego korzystać w domu, jak i poza nim – ciesząc się filmami, transmisjami sportowymi i innymi materiałami w dużym formacie, niezależnie od miejsca. Oczywiście nie można z niego korzystać w deszczu, ale jeśli przypadkowo go zachlapiesz, to nic mu się nie stanie. Nie zaszkodzi mu też upadek, o ile wysokość nie przekroczy 70 centymetrów, a na ziemi nie będzie ostrych krawędzi.

Dla tradycyjnego, stacjonarnego projektora zwykle mamy jedno stałe miejsce – wystarczy więc go ustawić i skonfigurować, by przy kolejnym uruchomieniu wszystko było jak trzeba. Mając świadomość tego, że z przenośnymi urządzeniami jest zupełnie inaczej, firma BenQ postarała się o automatyczne korekcje ostrości i zniekształceń trapezowych. Specjalne tryby pozwalają zaś dobrać parametry do konkretnych warunków oświetleniowych w otoczeniu.

Dokładne zaciemnienie otoczenia nie będzie konieczne, ale na pewno będzie wskazane, gdyż jasność wynosi jedynie 500 ANSI lumenów. Nie jest to wynik imponujący, ale nie jest też tragiczny. Bardzo dobrze za to przedstawia się inna liczba, mianowicie 97 – tyle procent wynosi pokrycie palety Rec. 709 w przypadku projektora GS50. To szansa na ładne i wiernie odwzorowane kolory. Wisienką na torcie jest zaś HDR.

Jak The Freestyle, tylko tańszy. Jaka jest cena BenQ GS50?

BenQ GS50 wygląda zatem na nieco mniej zmyślny, ale równie funkcjonalny projektor przenośny, co hit tegorocznych targów CES, czyli Samsung The Freestyle. Na korzyść tego androidowego sprzętu niewątpliwie przemawia też cena, która jest o przeszło półtora tysiąca niższa – wynosi mianowicie 3400 złotych. Premiery spodziewamy się jeszcze w tym kwartale.

Źródło: BenQ, informacja własna