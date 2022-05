Epic Games Store rozkręca się z wyprzedażą MEGA Sale i rozdawnictwem, jakie w jej ramach zaplanowano.

BioShock: The Collection za darmo na Epic Games Store

Trzeba przyznać, że zarządzający Epic Games Store dotrzymują słowa. Obiecywali, że w trakcie trwania MEGA Sale będą rozdawać „przebojowe, niezwykle popularne gry”. Na początek padło na Borderlands 3, teraz natomiast gracze posiadający konto w omawianym sklepie mogą za darmo zgarnąć BioShock: The Collection. Precyzując, chodzi nie o jedną, ale o aż trzy gry mieszczące się w tej kolekcji.

Niby nie trzeba się śpieszyć, bo oferta obowiązuje przez tydzień, do 2 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu. Jeśli ktoś jednak nie posiada BioShock: The Collection w swojej bibliotece to polecamy zmienić taki stan rzeczy i nie tylko po tę pozycję sięgnąć odkładając na niesprecyzowaną przyszłość, ale też zagrać, bo naprawdę warto.

BioShock: The Collection. Co to jest?

Premiera BioShock: The Collection miała miejsce w 2016 roku. Jest to zestaw składający się z gier BioShock, BioShock 2 oraz BioShock Infinite, a także dodatków, jakie na przestrzeni lat zostały dla nich przygotowane. Co więcej, całość została odświeżona pod względem graficznym.

Są głosy, i to całkiem licznie, iż BioShock jest jedną z najlepszych trylogii w historii gier. Jeśli ktoś tego nie weryfikował na własnej skórze i swoim komputerze, lepszej okazji do nadrobienia zaległości może długo nie być.

A wyglądającym za czymś zupełnie nowym związanym z BioShock zalecamy uzbroić się w cierpliwość. Przypomnijmy, że trwają prace nie tylko nad kolejną grą, którą przygotowuje studio Cloud Chamber, ale również nad filmem BioShock, który trafi na Netflix. Tyle tylko, że ich premiery to dość odległy temat.

