Dłuższy czas nie słyszeliśmy nic na temat The Lord of the Rings: Gollum. Dziś twórcy przerwali ciszę i na szczęście tym razem zrobili to dobrą nowiną.

Data premiery The Lord of the Rings: Gollum ujawniona

Pierwotne plany zakładany, iż The Lord of the Rings: Gollum zostanie oddany w ręce graczy w 2021 roku. Tak się jednak nie stało, a wraz z ostatnim komunikatem o opóźnieniu premiery otrzymaliśmy jedynie ogólną wzmiankę o 2022 roku. Dziś wszystko zostało doprecyzowane i chyba nie wygląda źle.

Okazuje się bowiem, że nie trzeba będzie czekać do zimy, a takie były nieoficjalne sugestie. Premiera The Lord of the Rings: Gollum odbędzie się 1 września. Gra przygotowywana przez Daedalic Entertainment (we współpracy z Middle-earth Enterprises) ma trafić na dość spore grono platform sprzętowych, a mianowicie na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. W nieokreślonym jeszcze terminie pojawić ma się również port na Nintendo Switch.

Kilka nowych pocztówek ze Śródziemia

Ujawniania przez twórców data premiery nowej gry to często okazja do jednoczesnego pochwalenia się materiałem wideo. Tym razem tak dobrze nie jest, Daedalic Entertainment i NACON nie zdecydowały się na taki krok.

Nic więcej do dodania? Może i nie pojawił się zwiastun czy gameplay, ale mamy okazję rzucić okiem na kilka statycznych ujęć. To swojego rodzaju pocztówki ze świata J.R.R Tolkiena.

Wydaje się, że twórcy chcieli tu uchwycić różnorodność lokacji, jakie można będzie zobaczyć w takcie zabawy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wedle wcześniejszych deklaracji ważna będzie tu eksploracja nie tylko w poziomie, ale również w pionie (wspinanie się). Pod względem mechaniki rozgrywki The Lord of the Rings: Gollum określany jest mianem przygodowej skradanki.

Źródło: Daedalic Entertainment