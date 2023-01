Fani kryptowaluty Bitcoin mają powody do zadowolenia. W ostatnich dniach kurs wirtualnej waluty poszedł mocno do góry – tak dużych zysków nie obserwowaliśmy od kilku miesięcy.

Bitcoin zakończył ubiegły rok z ogromnymi spadkami, co spotkało się z falą niezadowolenia wśród entuzjastów kryptowalut. Mamy jednak dobre wieści. Najważniejsza wirtualna waluta odrabia straty.

Kurs Bitcoin mocno w górę

Jeszcze na początku roku za jednego Bitcoina trzeba było zapłacić około 17 tysięcy dolarów – był to najgorszy kurs kryptowaluty od końca 2020 roku. Sytuacja zaczęła się zmieniać kilka dni temu.

W ostatnich dniach kurs kryptowaluty skoczył z 17 tysięcy dolarów nawet do 21 tysięcy dolarów (mówimy więc o wzroście na poziomie około 20%!). Co prawda nie jest to rekord, ale wartość BTC wróciła do poziomu z końcówki 2022 roku.

Inne kryptowaluty też odrabiają straty

Jak można było się spodziewać, niektóre inne kryptowaluty też zaczęły zyskiwać na wartości. Ethereum (ETH) w ostatnim tygodniu zyskało około 17%, Ripple (XRP) i Dogecoin (DOGE) po około 10%, a Cardano (ADA) około 8%. Prawdziwy rekord należy do kryptowaluty Solana (SOL), której kurs w ostatnich dniach poszybował w górę blisko o 43% (!).

Co przyniesie 2023 rok na rynku kryptowalut?

Wzrosty Bitcoina i innych altcoinów na pewno cieszą entuzjastów kryptowalut, a wielu dopatruje się tutaj początków odbicia krypto lub nawet nowych rekordów. Trudno jednak przewidzieć co przyniosą dalsze miesiące. Historia już nie raz pokazała, że kursy wirtualnych walut są nieprzewidywalne i tak naprawdę niczego nie możemy być pewni.

Źródło: Money