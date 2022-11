Dawno nie było tak źle na rynku kryptowalut. Bitcoin w ciągu ostatnich godzin stracił kilkanaście procent swojej wartości. Podobnie to wygląda w przypadku innych wirtualnych walut.

Bitcoin to najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, która ma wielu swoich zwolenników – mówimy o zdecentralizowanym środku płatniczym, ale może ona służyć także jako inwestycja. W ostatnim czasie jej sytuacja nie wygląda najlepiej. Wirtualna waluta zaczyna mocno tracić na wartości.

Kurs Bitcoin mocno w dół – kryptowaluta traci na wartości

Jak pewnie część z Was pamięta, Bitcoin mocno stracił na wartości już w marcu. Kurs kryptowaluty spadł wtedy z około 47 tysięcy dolarów do zaledwie 30 tysięcy dolarów. Kolejny spadek kursu Bitcoina mogliśmy obserwować w maju, gdy jego wartość spadła do około 22 tysięcy dolarów.

Wygląda na to, że teraz obserwujemy kolejny mocny spadek kursu „wirtualnej waluty”. W ostatnich godzinach kurs BTC spadł z poziomu 20 tysięcy dolarów do poziomu około 17 tysięcy dolarów – mówimy tutaj o zmianie wartości na poziomie kilkunastu procent. Tak niskiego kursu nie obserwowaliśmy od listopada 2020 roku (!). Kapitalizacja najpopularniejszej kryptowaluty to już tylko 337,54 miliarda dolarów.

Rynek kryptowalut jest połączony, więc podobnie zareagowała też większość innych wirtualnych walut. Ethereum (ETH) spadło przeszło o 18%, Ripple (XRP) o 15%, a Solana (SOL) o ponad 30%.

Spadek kursu kryptowalut - a może to akcja, a nie reakcja?

Skąd takie wahania na rynku kryptowalut. Wielu dopatruje się przyczyny w konflikcie między dwiema dużymi giełdami kryptowalut - Binance i FTX. Mówiło się, że Binance może zrzucić posiadane zasoby tokenów konkurencyjnej giełdy, co doprowadziłoby do spadku ich wartości lub nawet likwidacji FTX. Niedługo później pojawiły się informacje, że FTX straci płynność i przejmie ją właśnie Binance.

Część ekspertów uważa jednak, że takie działanie może być tylko przykrywką. Być może najwięksi gracze na rynku krypto zaczęli borykać się ze słabnącym zainteresowaniem wirtualnymi walutami, więc wymyślili „aferę”, która znowu zacznie napędzać rynek i tym samym generować ich dochody.

Źródło: Bitcoin, Tradingview, Rzeczpospolita