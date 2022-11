Krypto-memowa waluta, która powstała jako żart i satyra z bitcoina podwaja swoją wartość. Wygląda to na efekt przejęcia Twittera przez Elona Muska.

WOW, Dogecoin taki cenny

Dogecoin to kryptowaluta stworzona w 2013 r. przez programistów Billy'ego Markusa i Jacksona Palmera. Zrobili to w formie żartu, jako satyrę na systemy płatności pokroju bitcoina. Symbolem waluty jest popularny w internecie mem zwany „Piesełem".

Początkowo dogecoin nie był specjalnie wiele warty, ale kiedy w 2021 roku zwrócił na nią uwagę Elon Musk jej wartość skoczyła i to znacznie w ciągu 24 godzin. Cena jednego dogecoina osiągnęła wtedy 0,07 dolara. Waluta powstała w formie satyry zyskała na popularności, a tweety Muska każdorazowo poprawiały jej sytuację.

Ptak uwolniony, Pieseł doceniony

Kiedy Elon Musk opublikował tweet z informacją, że w końcu oficjalnie przejął Twittera, dogecoin złapał świeży wiatr w żagle. Pięć dni po sfinalizowaniu transakcji cena kryptowaluty skoczyła z 7 do 16 centów.

Pomimo, że nie wydaje się to kosmiczną kwotą, to dzięki temu niszowa kryptowaluta tym sposobem osiągnęła wartość rynkową na poziomie 21 miliardów dolarów. Obserwatorzy rynku ocenili, że taki skok może być spowodowany spekulacjali inwestorów co do tego, że Elon uczyni dogecoin częścią systemu płatności na Twitterze (co byłoby jednym z etapów przekształcania go w Superaplikację).

Co dalej z Piesłem?

Obecnie waluta ustabilizowała się na wartości 12 centów, co stawia ją na 8 miejscu wśród największych kryptowalut. Wartość tej waluty szybuje w górę i w dół, czyniąc z niej jedną z najbardziej noestabilnych krypto jakie obecnie istnieją. Zabawnym jest fakt jak wiele z tych wahań zależy od tego co akurat powiedział Elon Musk.

