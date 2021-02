Wartość bitcoina rośnie w niebywałym tempie. Właśnie padł kolejny rekord i to rekord – dodajmy – bilionowy. Ciekawie dzieje się na rynku kryptowalut.

Bitcoiny na rynku są już warte bilion dolarów

Kilka dni temu 1 bitcoin osiągnął wartość 50 tysięcy dolarów, bijąc tym samym swój rekord i umacniając się na pozycji najcenniejszej kryptowaluty na świecie. W poświęconym temu newsie napisaliśmy, że lada chwila wartość wszystkich bitcoinów na rynku może przekroczyć bilion dolarów. I nie pomyliliśmy się.

Aktualnie w obrocie znajduje się ponad 18 milionów bitcoinów. Przy wycenie na poziomie 55 tysięcy dolarów za 1 BTC (a właśnie taką obecnie obserwujemy) oznacza to, że wartość wszystkich bitcoinów na rynku wynosi już bilion dolarów.



Zmiana wartości bitcoina w ciągu ostatniego roku (CoinMarketCap).

Między bitcoinem a innymi kryptowalutami jest przepaść. Dla porównania drugie ethereum jest wyceniane na około 1800 dolarów za pojedynczą wirtualną monetę, a łączna wartość nieznacznie przekracza 200 milionów.

Bańka rośnie. Czy wkrótce pęknie?

W porównaniu do sytuacji z początku roku wartość bitcoinów wzrosła już prawie o 100 procent i nic nie wskazuje na to, by miała nagle drastycznie spadać. I sceptycy mogą teraz wtrącić, że nigdy na to nie wygląda, ale ostatecznie bańka musi pęknąć.

Może w tym być trochę racji, choć trudno porównywać tę sytuację do wielkiego krachu sprzed trzech lat – wtedy wzrost wynikał ze spekulacji indywidualnych inwestorów, dziś jego podstawą jest rosnące zainteresowanie profesjonalnych podmiotów. Między innymi Mastercard chce wprowadzić kryptowalutę do swojej sieci.

Źródło: Reuters, CoinMarketCap, informacja własna

