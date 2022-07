Prace nad filmem Black Adam zostały ukończone, zainteresowani mogą spokojnie wyczekiwać premiery. Jednocześnie rzucić okiem na nowy materiał wideo promujący tę produkcję.

Black Adam promowany w San Diego

Zgodnie z przypuszczeniami, również tegoroczny Comic-Con obfituje w ciekawe informacje dla sympatyków filmów i seriali. Swoje 5 minut zalicza między innymi Black Adam. A nawet nieco więcej, ponieważ pojawił się nie tylko nowy zwiastun. Film jest promowany także na inne sposoby, na panelu dyskusyjnym pojawił się sam Dwayne Johnson. Bardzo popularny w ostatnim czasie aktor, który w tym przypadku wciela się w tytułowego bohatera.

I może warto przypomnieć, że będzie to pierwszy w historii wielkoekranowy film fabularny opowiadający historię tego bohatera z rodowodem z DC. Nowy zwiastun nie jest szczególnie obszerny, ale mimo tego nieźle wprowadza w fabułę, klimat i niesie dość jasny przekaz, iż powinno być bardzo widowiskowo.

Black Adam - zwiastun filmu z Comic-Con 2022

W Black Adam pojawi się też Pierce Brosnan

Chociaż to właśnie Dwayne Johnson wydaje się najbardziej zaangażowany w promowanie omawianego filmu (także w mediach społecznościowych, a zasięgi ma tam naprawdę spore), nie tylko on jest dobrze znaną twarzą. Widzowie będą mogli zobaczyć także Pierce'a Brosnana (gdyby ktokolwiek nie kojarzył, to 4-krotny odtwórca roli Jamesa Bonda), który wstąpi tutaj jako Doktor Fate.

Poza tym w obsadzie znaleźli się między innymi Sarah Shahi, Noah Centineo i Quintessa Swindell. Reżyserem filmu jest natomiast Jaume Collet-Serra, dla którego będzie to drugi z rzędu film z Dwaynem Johnsonem w roli głównej (po zeszłorocznym Wyprawa do Dżungli).

Kiedy premiera filmu Black Adam?

Black Adam umieściliśmy swojego czasu na liście najgłośniejszych filmów mających zadebiutować w tym roku. Jego obecność nadal jest tam zasadna, w tym przypadku obyło się bowiem bez opóźnień. Zainteresowani będą mogli wybrać się do kina już 21 października. Jeszcze przed końcem roku film powinien pojawić się również na platformie HBO Max.

Źródło: Warner Bros