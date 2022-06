Wielu sympatyków uniwersum DC czekało na ten moment. Black Adam w końcu wychodzi z cienia i jest na dobrej drodze ku premierze.

Dwayne Johnson jako Black Adam

Black Adam zaliczany jest do najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2022 roku. Trudno teraz wyrokować, czy będzie dobrą produkcją. Można jednak śmiało zaryzykować stwierdzenie, że przyciągnie do kin liczne grono widzów. Zresztą, jak większość produkcji z superbohaterami i superzłoczyńcami.

Tutaj mówimy historii tytułowej postaci, w którą wcieli się rozchwytywany Dwayne Johnson (Wyprawa do Dżungli, Czerwona nota, Rampage: dzika furia, nowe Jumanji czy Szybcy i wściekli 8, a to tylko kilka głośniejszych tytułów z jego udziałem z ostatnich lat). O pracach nad Black Adam sam aktor wspominał od dłuższego czasu, ale jak widać dopiero teraz nadszedł moment, w którym rusza kampania promująca. Opublikowany został pierwszy zwiastun, a wraz z nim krótki opis tego, co przygotowali scenarzyści.

„Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów – i prawie równoczesnym uwięzieniu - Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.”

Black Adam zwiastun

W cały projekt zaangażowanych jest więcej znanych nazwisk. Reżyserią zajął się Jaume Collet-Serra, który ma w CV chociażby wspomniany już film Wyprawa do Dżungli.

Poza Dwaynem Johnsonem wystąpią tutaj również Sarah Shahi, Marwan Kenzari i przedstawiciele młodszego, ale już rozpoznawalnego pokolenia, Noah Centineo czy Quintessa Swindell.

Kiedy premiera filmu Black Adam?

Jednocześnie potwierdzono jesienną datę premiery filmu. Black Adam zadebiutuje w kinach 21 października. Jeśli ktoś preferuje delektowanie się nowościami w domu, z pomocą (po 45 dniach) przyjdzie HBO Max, gdzie lądują produkcje Warner Bros.

Już wczoraj w sieci pojawił się plakat promujący film. Znalazł się na nim oczywiście główny bohater.

rozwiń

Źródło: Warner Bros Polska, @DCComics