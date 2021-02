Black Desert Online na Steam zostało właśnie objęte promocją, która pozwala na pobranie gry za darmo

Black Desert Online za darmo

Black Desert to MMORPG koreańskiego studia Pearl Abyss, które cieszy się obecnie dużą popularnością. Za sprawą tzw. cross-play gracze z różnych platform (konsole, PC) mogą spotkać się w grze w jednym świecie i razem rozwijać swoje postacie.

Dla użytkowników PC na Steam pojawiła się właśnie promocja, która pozwala uzyskać Black Desert Online za darmo. Oferta jest limitowana czasowo i trwa do 10 marca, ale jeśli podczas jej trwania dodasz grę do konta - zainstalujesz ją bez ponoszenia dodatkowych kosztów już na stałe.

Black Desert Online - pobierz na Steam.

Jak dodać grę do konta na Steam?

Aby dodać grę do konta na Steam należy użyć przycisku “Dodaj do konta” w wybranej grze. To tyle, jedno klikniecie i gra jest przypisana do konta. Od teraz możesz ją pobrać w każdym momencie.

Steam - dodawanie gry do konta

Skorzystacie z promocji i sprawdzicie koreańską produkcję MMORPG? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: steam.com

