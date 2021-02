Epic Games Store nie zamierza zatrzymywać się z uwielbianą przez wielu promocją. Jakie tytuły jako kolejne można będzie przypisać do swojego konta w tym sklepie?

Sunless Sea za darmo na Epic Games Store

Ostatnio udostępniono RAGE 2 i nie był to pierwszy tytuł AAA, jakim Epic Games Store próbował przyciągnąć do siebie jeszcze więcej graczy. Przez najbliższy tydzień zainteresowani mogą przypisywać do swoich kont Sunless Sea. To już coś mniejszego, propozycja niezależnego studia Failbetter Games, a zarazem zupełnie inne klimaty. Nie znaczy to jednak, że Sunless Sea nikogo nie zainteresuje.

Gra, która miała swoją premierę w 2015 roku zebrała naprawdę dobre oceny, średnia sięgnęła 89%. Trudno przypisać ją do jednego gatunku, to połączenie roguelike, przygodówki i RPG. Twórcy położyli największy nacisk na eksplorację i fabułę, a zarazem pokusili się o niebanalny klimat, inspirację czerpali miedzy innymi z twórczości H.P. Lovecrafta.

Zainteresowani? Sunless Sea dostępne jest za darmo do 4 marca do godziny 17:00.

W kolejce czeka już Wargame: Red Dragon

Tajemnicy nie stanowi tytuł, który Epic Games Store udostępni jako następny. Będzie to Wargame: Red Dragon, a więc propozycja z innego gatunku - RTS. Starcia odbywają się tu na lądzie, w powietrzu, ale również na morzach i rzekach, bo wśród bojowych jednostek znalazły się między innymi duże okręty wojenne, mniejsze łodzie patrolowe czy amfibie.

Wargame: Red Dragon można będzie pobrać za darmo gry tylko wygaśnie promocja na Sunless Sea.

