Black Friday i inne promocje. Szukamy niskich cen - te sprzęty warto kupić

Znalezienie dobrej okazji w promocji Black Friday nie jest proste. Często okazuje się, że cena niemal nie różni się od tego, co oferują konkurencyjne sklepy. Poszukałem jednak prawdziwych perełek i oto one. Produkty z tego zestawienia to prawdziwa gratka dla łowców okazji.

W każdym roku mamy wiele okazji, kiedy sprzedawcy kuszą klientów niskimi cenami. Niestety, nie zawsze promocje pozwalają rzeczywiście zaoszczędzić. Poszukałem jednak naprawdę dobrych okazji, które sklepy przygotowały z okazji nadchodzącego Black Friday.

Najlepsze promocje na Black Friday 2024

W dzisiejszym zestawieniu znajdziesz kilka ciekawych promocji na Black Friday. Niektóre z nich mają ograniczenie czzaowe, inne wymagają wprowadzenia kodu. Wielu sprzedawców, poza niższą ceną, pozwala też finansować zakupy ratami 0%.

Podczas okresów, kiedy sklepy oferują promocje i zniżki, warto mieć się na baczności. Niektórzy sprzedawcy próbują wykorzystać "zakupowe szaleństwo", aby kogoś naciągnąć, a nawet oszukać. Nie zawsze niskie ceny rzeczywiście są konkurencyjne. Czasami Black Friday jest też wykorzystane, aby pozbyć się zalegających, przestarzałych produktów.

Samsung Galaxy S23 w świetnej cenie

Tego smartfona nikomu nie musimy przedstawiać. Zeszłoroczny flagowiec Samsunga w podstawowej wersji jest dziś tak tani, jak wiele telefonów ze średniej półki cenowej.

Wciąż mówimy natomiast o telefonie z górnej półki. Samsung Galaxy S23 ma świetną wydajność (procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2) i robi bardzo dobre zdjęcia (potrójna kamera 50 MP). Mamy też wodoszczelną, metalowo-szklaną obudowę IP68.

W wielu sklepach cena utrzymuje się na poziomie 2800-3000 zł. W MediaMarkt znaleźliśmy go za 2499 zł, z darmową wysyłką i ratami 0%.

Smartwatch Google Pixel Watch 2 Wi-Fi

Propozycja smartwacha marki Google to jeden z najlepszych zegarków na rynku. Druga generacja ma okrągły ekran o przekątnej 1,4" i oprogramowanie tego samego producenta.

Bez wątpienia plusem Google Pixel Watcha 2 jest jego stylowy wygląd i wykończenie premium. Nniestety, minusem jest jednak dość słaba bateria. Z trudem wystarcza na cały dzień korzystania z zegarka.

Od momentu premiery smartwatch zdążył nieco stanieć i dziś kupimy go za 999 zł. Na Amazonie znajdziemy natomiast ofertę w dużo lepszej cenie - wynosi 822 zł.

Flagowy Samsung Galaxy S24 w promocyjnej cenie

Najnowszy flagowy smartfon Samsunga ma niemal wszystko to, co najlepsze. Potrójny aparat 50 MP z optyczną stabilizacją, wyjątkowo dobry ekran Dynamic AMOLED 2x 120 Hz, czy świetna wydajność to nie koniec jego zalet.

Samsung Galaxy S24 to obecnie jeden z najlepszych kompaktowych flagowców. Ma ekran o przekątnej 6,2” i świetnie leży w dłoni. Warto też wspomnieć o dodatkowych narzędziach Galaxy AI wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zaawansowana edycja zdjęć, czy tłumaczenie rozmów telefonicznych na język obcy to z Galaxy S24 żaden problem.

Zwykle model ten kosztuje zdecydowanie ponad 3 tys. zł. W sklepie online Empik dostaniemy go natomiast za 2839 zł, co wydaje się być świetną okazją.

Smartfon Samsung Galaxy A54 5G z oficjalnego sklepu w dobrej cenie

Kilka okazji na Black Friday przygotował Samsung. W oficjalnym sklepie online znajdziemy m.in. bardzo popularny smartfon - Galaxy A54 5G. To dobry wybór w średniej półce cenowej, choć obecnie stał się naprawdę tanim urządzeniem. Samsung Galaxy A54 ma ekran AMOLED 120 Hz, metalowo-szklaną obudowę (uszczelniona, IP67), a pod względem wyglądu przypomina flagową serię Galaxy S24.

Plusem jest aparat z optyczną stabilizacją obrazu, jest też obiektyw szerokokątny. Warto docenić ten model za długie (7 lat) aktualizacje systemu operacyjnego Android. To gwarancja bezpieczeństwa i dostępu do nowych funkcji.

Zwykle model ten kosztuje od 1500 zł. W oficjalnym sklepie Samsunga cena to 1299 zł.

Apple Watch 9 45 mm - smartwatch z GPS

Tego smartwatcha nikomu nie trzeba przedstawiać. Choć na rynku jest już kolejna generacja, Apple Watch Series 9 wciąż nalezy do topowych zegarków.

Zegarek pozwoli na codzienne monitorowanie aktywności fizycznych i treningów. Ma też zaawansowane funkcje pozwalające śledzić parametry naszego organizmu. Najlepiej współpracuje z innymi sprzętami marki Apple - np. iPhonem.

Zwykle zegarek dostaniemy za ponad 1800-2000 zł. Promocja w X-kom wydaje się więc dość kusząca, bo cena to 1649 zł.

Smartfon dla graczy za tysiaka - POCO X6 Pro

Co wyróżnia telefony dla graczy? Zwykle chodzi o jak najlepszą wydajność w danej cenie, a także o dobry wyświetlacz. Taki właśnie jest POCO X6 Pro. Ma mocny procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, ten sam co choćby w Xiaomi 14T (za prawie 3000 zł).Taktowanie procesora to 3,35 GHz, co daje prawie 1,5 mln punktów w benchmarku AnTuTu.

Mamy też duży wyświetlacz Flow AMOLED 6,67” z rozdzielczością 1,5K. Aby podczas mobilnej rozgrywki nie zabrakło energii, producent zadbał o sporą baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem (w 45 min do pełna).

W standardowej ofercie POCO X6 Pro z 8 GB RAM i pamięcią 256 GB kosztuje około 1300-1400 zł. W sklepie online Kaufland znalazłem go za jedyne 1069 zł.

Tablet Lenovo Tab M11 LTE 4GB 128GB z rysikiem

Choć niektórzy zrezygnowali z nich na rzecz smartfonów, tablety wciąż mają spore grono zwolenników. Aby nie mieć jednak wrażenia, że “to samo zrobimy na telefonie”, warto postawić na sprzęt z dużym wyświetlaczem. Lenovo Tab M11 ma ekran 11” z niezłą rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli. Przyzwoitą wydajność zapewnia procesor MediaTek Helio G88.

Funkcjonalność tabletu znacznie zwiększa rysik Lenovo Tab Pen, który znajdziemy w zestawie. Wspomniana wersja posiada zarówno łączność Wi-Fi i Bluetooth, jak i modem LTE. Możemy więc włożyć kartę SIM i cieszyć się internetem bezprzewodowym.

Zwykle Lenovo Tab M11 LTE z 4 GB RAM kosztuje 799 zł. Obecnie w Media Markt cena to 699 zł

Tania i dobra opaska sportowa Oppo Band 2

Opaski sportowe cieszą się w ostatnich latach niesłabnącą popularnością. Ze względu na niską cenę okazują się także niezłym pomysłem na prezent, a w końcu zbliża się okres świąteczny. Oppo Band 2 to dość prosty model z podstawowymi funkcjonajmościami. Ma jednak spory ekran, przez co nieco przypomina smartwatcha.

Do wyboru dostajemy wiele efektownych tarcz, opaska pozwoli też monitorować aktywności i parametry organizmu. Mamy ponad 100 trybów sportowych, a dla biegania i tenisa - bardziej zaawansowane oprogramowanie. Oppo Band 2 to wodoszczelna opaska sportowa, sprawdzi się więc także na basenie, czy wakacjach.

Standardowa cena to od 99 do 149 zł, natomiast w Media Expert z promocyjnym kodem kupisz ją za 89 zł.

Jak sprawdzić, czy promocja jest naprawdę dobra?

Nawet, jeśli trafisz na prawdziwą promocję, warto sprawdzić ceny w innych miejscach. Wystarczy, że w wyszukiwarce Google lub jednej z porównywarek cen (np. Skąpiec, Ceneo) wpiszesz model, który Cię interesuje. Unikaj przy tym kupowania u nieznanych sprzedawców, na których temat trudno znaleźć jakiekolwiek opinie.

Pamiętaj też, że nie zawsze ponoszone koszty kończą się na cenie produktu. Warto sprawdzać także koszt wysyłki, czy dodatkowy wydatek związany z płatnością w ratach.