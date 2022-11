W Black Friday promocje bywają naprawdę dobre. W tym roku święto wyprzedaży można wykorzystać choćby po to, by doposażyć swój komputer: w dobre podzespoły i urządzenia peryferyjne.

Sprzęt komputerowy w Black Friday – promocje, obok których nie przejdziesz obojętnie

Trwa Black Friday 2022 i sklepy zalały oferty promocyjne. Oczywiście, tak jak mogliśmy się tego spodziewać – większość okazji na Black Friday to fikcja, ale da się z tego morza wyłowić też prawdziwe perły. Wzięliśmy na cel komputerowe podzespoły i peryferia – oto co udało nam się znaleźć.

Komputerowe podzespoły w dobrych cenach

Jednym z hitów tegorocznego Black Friday bez wątpienia jest dysk SSD Crucial MX500 500 GB za 190 zł (zamiast 239 zł) z kodem BLACK22PT – znajdziesz go w sklepie Morele. To szybki i niezawodny nośnik wewnętrzny oparty na kościach Micron 3D NAND – jeden z najlepszych w swojej klasie.

Nie potrzebujesz aż tak dużego dysku? No to może spodoba ci się nośnik SSD Goodram CL100 (Gen. 3) 240 GB za 69,99 zł (zamiast 110 zł), będący jednym z bohaterów wyprzedaży z okazji Black Friday na Allegro. Dysk polskiego producenta bazuje na pamięciach 3D TLC NAND i cechuje się prędkością dochodzącą do 520 MB/s (w odczycie).

A to jeszcze jedna ciekawostka – odnaleziona w ofercie sklepu Komputronik. Mianowicie: chłodzenie SilentiumPC Fortis 5 za 139 zł (zamiast 189 zł). To 140-milimetrowy wentylator kręcący się do 1400 obrotów na minutę i cechujący się żywotnością na poziomie 100 000 godzin. Godny polecenia.

Monitory – na nie także są promocje w Black Friday

Jeżeli w Black Friday rozglądasz się za monitorem, to mamy dwie naprawdę ciekawe propozycje z katalogu Samsunga. Pierwszą jest 27-calowy Samsung Odyssey G3 za 649 zł (zamiast 949 zł) – model dostępny w RTV EURO AGD cechuje się czasem reakcji 1 ms, odświeżaniem 144 Hz i matrycą VA o rozdzielczości Full HD.

Drugim – Samsung LC24RG950F za 599 zł (zamiast 929 zł). Ten został wyposażony w zakrzywiony ekran Full HD o przekątnej 23,5 cala i równie dobrze co w grach, sprawdza się w innych, codziennych zastosowaniach. Znajdziesz go w sklepie Media Markt.

A jeśli nie Samsung, to może 25-calowy ASUS ROG STRIX XG258Q za 1449 zł (zamiast 1949 zł) z oferty sklepu Komputronik. To świetny monitor, który może pochwalić się odświeżaniem 240 Hz, pełną obsługą FreeSync i G-Sync, czasem reakcji 1 ms oraz efektownym znakiem świetlnym, rzucanym na blat biurka.

Polowanie na gryzonia? Zakończone sukcesem

Zapolowaliśmy też na gryzonie i wróciliśmy z dwiema ciekawymi ofertami. Bohaterką pierwszej z nich jest gamingowa myszka Razer DeathAdder V2 za 119 zł (zamiast 200 zł) – przeceniona tak w sklepie MediaExpert. To rasowy sprzęt dla graczy, z sensorem Focus+ o czułości 20 000 DPI, błyskawicznej reakcji na klik i przewodem Speedflex zapewniającym pełną płynność ruchów.

Poważnie przeceniona została również myszka kierowana do zwolenników bezprzewodowej łączności. To Logitech G305 Lightspeed za 139 zł (zamiast 249 zł) z kodem BLACK22PT ze sklepu Morele. Szalenie dobrze leży w dłoni i cechuje się bardo dobrą dynamiką ruchów, a zarazem precyzją. Kawał dobrego gryzonia!

A w kwestii audio…

Zestaw komputerowy nie jest oczywiście kompletny bez odpowiedniego sprzętu audio. W Black Friday możesz kupić na przykład głośniki Genesis Helium 600 za 189 zł (zamiast 299 zł) z kodem BLACK22CZW – taka oferta czeka na nas w sklepie Morele. To niezły, 60-watowy zestaw 2.1, którego atutami są między innymi obudowy wykonane z drewna, bardzo wysoka głośność maksymalna i dodatkowe gniazdo słuchawkowe.

Ciekawą alternatywą – dla bardziej wymagających użytkowników – są oferowane w tym samym sklepie głośniki Edifier R1700BTs za 440 zł (zamiast 548 zł) z kodem BLACK22PT. W tym przypadku mówimy o 2.0-kanałowym zestawie o mocy 66 W. Basy nie są tak mocne, ale ogólna jakość dźwięku jest wyższa. Do tego możemy liczyć na łączność Bluetooth.

Jeżeli natomiast preferujesz bardziej… intymny odsłuch, to być może zainteresuje cię gamingowy zestaw słuchawkowy Logitech G Pro X za 315,99 zł (zamiast 387 zł) dostępny w sklepie Amazon. To konkretny, kierowany do profesjonalistów sprzęt oferujący wygodną konstrukcję, krystalicznie czysty dźwięk i bardzo dobry mikrofon w technologii BLUE VO!CE.

Także w tej kategorii udało nam się znaleźć alternatywę, a są nią (dostępne w sklepie Morele) słuchawki HyperX Cloud II za 259 zł (zamiast 359 zł) z kodem BLACK22PT. To także słuchawki gamingowe, ale o znacznie bardziej uniwersalnej charakterystyce, która sprawdza się też podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.

I co, jest tu coś dla ciebie?

Źródło: informacja własna. benchmark.pl współpracuje ze sklepami w ramach afiliacji.