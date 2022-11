Komputronik dobrze wywiązał się z zadania, jakie stawiają przed nim klienci. Z okazji Black Friday 2022 przygotował kilka naprawdę dobrych okazji cenowych. Podpowiadamy, które to.

Black Friday 2022 w Komputronik – wyprzedaż trwa

Black Friday 2022 trwa w najlepsze i cenowe szaleństwo nie mogło ominąć także sklepu Komputronik. Właśnie dziś odpalono w nim najlepsze oferty, wśród których rzeczywiście nie brakuje okazji, z których aż szkoda byłoby nie skorzystać. Z tego, co zdążyłem zauważyć, wyprzedaż ta może okazać się szczególnie interesująca dla osób rozglądających się za komputerowymi podzespołami i peryferiami oraz sprzętem AGD.

Najważniejszy dzień Black Days 2022 – co przygotował Komputronik?

Piątek to bez wątpienia najważniejszy dzień w trwającej od tygodnia już akcji Black Days 2022. W ramach tej wyprzedaży Komputronik przecenił wybrane urządzenia o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent względem regularnych cen. Bohaterami tych cenowych okazji są między innymi komputery stacjonarne i laptopy, gamingowe peryferia oraz urządzenia mobilne, takie jak smartfony, tablety i smartwatche.

Komputronik ma świadomość tego, że przy okazji Black Friday możesz chcieć skorzystać z wielu różnych ofert, a domowy czy osobisty budżet nie jest przecież z gumy. Dlatego też wyciąga pomocną dłoń w postaci możliwości rozłożenia zakupu na 50 rat (RRSO 21,16%) z odroczeniem spłaty pierwszej z nich aż o 4 miesiące. Słowem – kupujesz teraz, a płacisz dopiero wiosną.

No dobrze, ale jest w ogóle co kupić? Oj, jest…

Najlepsze oferty Komputronik na Black Friday 2022

Jeśli na przykład w Black Friday chcesz sobie sprawić nowy telefon, a założenie jest takie, by wydać możliwie mało pieniędzy na sprzęt, który poradzi sobie na co dzień, to sprawdź smartfon POCO C40 za 599 złotych. To jeden z najlepszych modeli w swojej kategorii cenowej: ma duży wyświetlacz (6,71 cala) – idealny do oglądania filmów. Dzięki akumulatorowi 6000 mAh potrzeba sporo czasu, by go rozładować, a ładowarka 18W zapewnia superszybkie uzupełnianie energii. Podwójny aparat główny także radzi sobie nie najgorzej.

Do smartfona – i nie tylko – przyda się także karta pamięci. Tak się dobrze składa, że w Black Friday możemy sobie kupić SanDisk Ultra microSDXC 128 GB A1 UHS-I za 49,90 zł. Nieźle, biorąc pod uwagę pojemność i prędkość odczytu sięgającą 140 MB/s (oznaczającą możliwość przesłania nawet 1000 zdjęć w ciągu jednej minuty).

Uwagę skutecznie przykuwają także nauszne słuchawki Fresh ‘n Rebel Bluetooth Code ANC za 239 złotych. To naprawdę dobra cena jak za sprzęt oferujący niezłe brzmienie, wygodne nauszniki ze skóry wegańskiej, technologię eliminacji szumów z otoczenia i nawet 30-godzinny czas działania między jednym ładowaniem a drugim. Wszystko to zaś przy wadze na poziomie 220 gramów i stylowym, nowoczesnym designie.

Oczywiście Black Friday 2022 w Komputronik pozwala też zaoszczędzić zdecydowanie więcej pieniędzy, o ile tylko zapolujesz na coś większego. Na przykład na gamingowy monitor z 24,5-calowym wyświetlaczem o odświeżaniu 240 Hz, czasie reakcji 1 ms i jasności dochodzącej do 400 nitów. Chodzi o model ASUS ROG Strix XG2580Q za 1449 złotych – to sprzęt, który może również pochwalić się ergonomicznym designem, efektownym oświetleniem, obsługą FreeSync i G-Sync, a także pakietem dodatkowych funkcji dla graczy.

Graczy może też zainteresować (kompatybilna z pecetami oraz konsolami PlayStation 5 i PlayStation 4) kierownica Logitech G923 za 1199 złotych. To wysokiej klasy zestaw dla miłośników wirtualnych wyścigów, cechujący się niezwykle precyzyjnym systemem sprężenia zwrotnego, uprzyjemniającymi rozgrywkę przyciskami na froncie oraz podstawką z kompletem trzech pedałów, co zwiększa realizm przejażdżek w grach, takich jak Gran Turismo czy Need for Speed.

Tak jak wspominałem, Black Friday to też dobra okazja, by rozejrzeć się za sprzętem AGD. Wiele małych urządzeń (szczoteczek czy depilatorów) zostało przecenionych, ale też te większe są dostępne w obniżonych cenach. Bardzo dobrze wygląda na przykład promocja na płytę indukcyjną Samsung NZ64H3707K za 999 złotych. To wyposażony w wiele praktycznych funkcji model, cechujący się też zarazem intuicyjnym i wyjątkowo estetycznym panelem sterowania.

Oczywiście jest tego dużo więcej. Jeśli chcesz, sprawdź wszystkie promocje Komputronik z okazji Black Friday w specjalnym pasażu przygotowanym z tej okazji.

Artykuł powstał we współpracy z Komputronik.