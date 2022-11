Przeglądając oferty zauważyliśmy, że w Black Friday promocje na smartfony i inne urządzenia mobilne pozytywnie wyróżniają się na tle innych. Na dowód przygotowaliśmy to zestawienie najciekawszych ofert.

Od rana przeglądamy oferty na Black Friday 2022. O wielu z nich nie warto w ogóle mówić, ale zdarzają się i takie, które naprawdę mogą się podobać. W wielu przypadkach bohaterami tych promocji są smartfony, laptopy, słuchawki i inne urządzenia mobilne…

W Black Friday promocje na smartfony bywają naprawdę dobre

Zacznijmy może od tego, że w sklepie Media Expert solidnie przecenione zostały Xperie. Wrażenie robi między innymi Sony Xperia 1 IV 12/256 GB za 4899 zł (zamiast 5999 zł), ale zdecydowanie więcej osób skusi się pewnie na reprezentujący średnią półkę model Sony Xperia 10 IV 5/128 GB za 1499 zł (zamiast 1899 zł). Za półtora tysiąca dostajemy jeden z najlepszych „małych” smartfonów na rynku – z 6-calowym ekranem OLED, procesorem Snapdragon 695 i potrójnym aparatem z tyłu.

Jeśli natomiast szukasz czegoś jeszcze tańszego, to koniecznie rzuć okiem na te dwa smartfony, których ceny w Black Friday spadły poniżej tysiaka. Pierwszym jest Motorola Moto G60 6/128 GB za 999 zł (zamiast 1399 zł) w Neonet – z dużym ekranem Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 6000 mAh. Drugim zaś: realme 8 6/128 GB za 969 zł (zamiast 1099 zł) na Allegro – z łącznością 5G, ekranem 90 Hz i ośmiordzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 700.

Najgłośniejszym smartfonem przygotowanym na wyprzedaż z okazji Black Friday na Allegro jest jednak bez wątpienia zielony iPhone 13 4/256 GB za 4299 zł (zamiast 4999 zł). To naprawdę świetny telefon, którego nasz Tomek nie mógł się nachwalić w recenzji. Niezwykle wydajny, robiący świetnie zdjęcia i działający na jednym ładowaniu zdecydowanie dłużej niż jego poprzednik.

Coś większego? Sprawdź promocje na tablety i laptopy w Black Friday

Jeśli szukasz czegoś z większym ekranem, co przynajmniej w pewnym stopniu pozwoli ci zastąpić komputer, to może skusi cię iPad 10,2 cala Wi-Fi 64 GB za 1699 zł (zamiast 1999 zł) – w takiej cenie oferowany jest przez polski Amazon. Poza świetnie działającym systemem jego największym atutem jest duży wyświetlacz z technologią True Tone, dzięki której patrzy się na niego z czystą przyjemnością.

Książkowym molom natomiast bardziej do gustu przypadnie pewnie czytnik e-booków. Black Friday 2022 to dobra okazja, by sprawić sobie taki gadżet. Szczególnie interesujące wydają się dwie propozycje: Kindle Paperwhite (8 GB) za 530,99 zł (zamiast 690 zł) w sklepie Amazon oraz PocketBook Touch Lux 5 (8 GB) za 449 zł (zamiast 549 zł) na Allegro. Jeden i drugi cechuje się poręczną konstrukcją, praktycznym doświetleniem i ekranem o wysokiej rozdzielczości.

Nie jest też głupim pomysłem rozglądanie się za laptopem w Black Friday. Wynikiem takich poszukiwań może być na przykład ASUS ZenBook 14X OLED za 5999 zł (zamiast 6899 zł) odnaleziony w sklepie Komputronik. To świetny komputer przenośny z rewelacyjnym wyświetlaczem, ale też niezłymi komponentami, takimi jak 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7-12700H, 16 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 1000 GB.

Zaczęliśmy tę sekcję od Apple i na nim też skończmy. Wśród blackfridayowych przecen znaleźliśmy też bowiem ultrabooka Apple MacBook Air M1 za 4499 zł (zamiast 5799 zł). Dostępny w sklepie Neonet model ma na pokładzie SSD o pojemności 256 GB, 8 GB pamięci RAM, 13,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz (oczywiście) aktualny system macOS.

A z mniejszych rzeczy warto polecić słuchawki…

Choć mówimy o mniejszych rzeczach, czasem są to naprawdę wielkie słuchawki. Amazon na przykład zdecydował się na obniżkę ceny jednego z najlepszych modeli na rynku – pojawiła się mianowicie okazja, by kupić Sony WH-1000XM5 za 1309 zł (zamiast 1599 zł). To genialny model oferujący wyśmienite brzmienie i najlepsze w swojej klasie wyciszanie hałasu z otoczenia. W tej cenie naprawdę warto je upolować.

Wspomniana wyżej oferta jest niezła, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla większości osób cena na poziomie 1300 złotych to i tak przesada. Może więc zainteresują cię słuchawki Philips TAH8505BK za 199 zł (zamiast 400 zł), a taką właśnie ofertę znaleźliśmy w sklepie RTV EURO AGD. To lekkie, bezprzewodowe słuchawki z ANC, szerokim zakresem i 30-godzinnym czasem pracy między ładowaniami.

Przecenione zostały również zyskujące na popularności TWS-y, czyli całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe. Kończąc więc już temat wspomnę tylko, że możesz dziś kupić Philips TAT3216WT/00 za 99 zł (zamiast 229 zł) w RTV EURO AGD oraz JBL Wave 200 za 169 zł (zamiast 249 zł) na Allegro. W jednym i drugim wypadku będzie to dobra decyzja.

Czy któraś z tych ofert przypadła ci do gustu na tyle, by z niej skorzystać? Koniecznie daj znać w komentarzu!

Źródło: informacja własna. benchmark.pl współpracuje ze sklepami w ramach afiliacji.