Black Friday. Złap mega okazje na elektronikę!

Chcesz zwiększyć swoją produktywność, upolować przydatny prezent na święta w dobrej cenie albo sprawić sobie funkcjonalny gadżet? Nie przegap tych obniżek w Media Expert! Oto najciekawsze i najbardziej uniwersalne propozycje na Black Friday!

Monitor do pracy

Na pierwszy ogień coś dla osób, które niedużym kosztem chciałyby zwiększyć komfort pracy przy biurku. Monitor AOC A27B3HA2 dzięki szerokim kątom widzenia, rozdzielczości Full HD i supercienkim ramkom (tylko 9,5 mm w najszerszym miejscu) sprawdzi się idealnie w wielu codziennych zadaniach: przeglądaniu stron, edytowaniu dokumentów czy oglądaniu multimediów.

Poza wbudowanymi głośnikami o mocy 2 W i naturalną głębią barw oraz niską emisją niebieskiego światła ten sprzęt charakteryzuje się jeszcze wysoką częstotliwością odświeżania obrazu (100 Hz) oraz technologią Adaptive Sync, która eliminuje efekt gubienia klatek i utraty płynności. Tym samym z pewnością nie będą też narzekać na niego okazjonalni gracze.

Z okazji Black Friday ten monitor można kupić w Media Expert za jeszcze niższą kwotę – 399 zł.

Gamingowa klawiatura do PC lub konsoli

Jeżeli szukasz przydatnego prezentu dla gracza, to nie przegap okazji na klawiaturę MAD DOG GK850K. Za zaledwie 189 zł dostaniesz bezprzewodowy sprzęt w zasadzie nie do zdarcia. Klawisze wykonane w technologii Double Shot Injection nie zetrą się nawet przy intensywnym użytkowaniu, a zastosowane w nich przełączniki mechaniczne Gateron G Pro Red mają żywotność do 50 mln kliknięć.

Zaawansowani gracze docenią ponadto pełny anti-ghosting oraz możliwość zdefiniowania własnych makr. Klawiatura współpracuje zarówno z pecetami, jak i konsolami przez Bluetooth, Wi-Fi lub USB, co czyni ją uniwersalnym akcesorium. Jest także całkiem kompaktowa, co powinno spodobać się konsolowcom grającym z kanapy lub osobom dysponującym niewielkimi biurkami. Wisienką na torcie jest w pełni spersonalizowane podświetlenie RGB, a także opcja wyboru dwóch wariantów kolorystycznych – czarnego lub białego.

Dźwięk jak w kinie

Możemy mieć najbardziej wypasiony telewizor, ale wbudowane w niego głośniki nigdy nie zapewnią tak satysfakcjonującego brzmienia jak osobny soundbar. A wiadomo, że gdy obraz nie współgra z jakością dźwięku, to i całe doświadczenie oglądania filmów lub seriali jest uboższe.

Inwestycja w dobry soundbar nie jest mała, bo tego typu sprzęty kosztują ładnych kilka tysięcy złotych. Na szczęście w Media Expert z okazji Black Friday możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy, kupując w promocji zestaw Samsung Soundbar HW-Q930D.To najwyższej klasy sprzęt, który oferuje realistyczne brzmienie w kinowej jakości Dolby Atmos. Co więcej, dzięki bezprzewodowemu połączeniu możemy zapomnieć o plątaninie kabli w salonie, a funkcja adaptacji dźwięku sprawi, że wyraźnie usłyszymy nawet cicho nagrane dialogi. Posiadacze wybranych telewizorów Samsung będą mogli ponadto cieszyć się z funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni Pro, która rozpoznaje otoczenie i ustawia automatycznie najlepszy zasięg i ton dźwięku, a także Q-Symphony, czyli synchronizację dźwięku z telewizora i soundbara, która zintensyfikuje wrażenia przed ekranem. To wszystko w świetnej cenie 2799 zł.

źródło: materiały partnera

A może tak dźwięk przestrzenny, ale z innej półki cenowej i zapewniający kameralne doświadczenie? W promocji Media Expert znajdziemy świetne gamingowe słuchawki MAD DOG GH705, które mają wszystko to, co powinno zadowolić gracza. Miękkie nauszniki? Są. Dźwięk 7.1? Wiadomo! Samoregulujący pałąk pokryty ekologiczną skórą? Bardzo proszę. Czuły i odłączany mikrofon? Oczywiście. I do tego naturalnie ledowe podświetlenie. Ergonomiczne, trwałe, a przy tym jeszcze tanie, bo dzięki Black Friday kupimy je za zaledwie 99 zł.

Jeżeli jednak szukacie budżetowego rozwiązania, które pozwoli wam dzielić się muzyką ze znajomymi w podróży lub na imprezie na działce, to wypatrzyliśmy w Media Expert propozycję nie do odrzucenia. Do mobilnego głośnika JBL GO Essential pasuje określenie "mały, ale wariat". Ważące zaledwie 177 g urządzenie o mocy 3,1 W rozkręci każdą imprezę. Na pełnym ładowaniu może przepracować aż 5 godzin, a konstrukcja odporna na zachlapania sprawi, że bez obaw będziemy mogli postawić go przy basenie. Występuje on w kilku wariantach kolorystycznych – w tym m.in. w czerwonym, co doskonale wpasowuje się w świąteczną tematykę. Cena? Teraz zakupisz go za 89 zł!

Gamingowy laptop, który nie zrujnuje portfela

Jeżeli przed kupnem nowego laptopa, na którym pograsz nie tylko w poczciwego CS-a, ale i w bardziej zaawansowane i młodsze pozycje, wstrzymywała cię cena, to... ta oferta jest właśnie dla ciebie! Nie od dziś wiadomo, że laptopy Lenovo cieszą się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, a teraz z okazji Black Friday można jeszcze więcej ugrać w tej dziedzinie. Lenovo LOQ 15ARP9 to 15-calowa bestia z Ryzenem 5 7235HS, 16 GB pamięci DDR5 i 512 GB dyskiem SSD na pokładzie. Jej największym atutem jest karta GeForce RTX 3050 oparta na architekturze Ampere, dzięki której można liczyć na przepiękny ray tracing w grach.

Miłośników sieciowych zmagań ucieszy technologia NVIDIA Reflex zwiększająca responsywność i gwarantująca niski poziom opóźnień, a także ekran 144 Hz wspierający też NVIDIA G-Sync. Temu laptopowi z pewnością nie będą straszne nawet długie maratony gier. O optymalizacje wszystkich parametrów technicznych dba moduł Max-Q trzeciej generacji, a dwa wentylatory obracające się w przeciwnych kierunkach pozwalają utrzymać niską temperaturę przy najwyższym obciążeniu.

Choć produkt nie należy do najlżejszych, to jeżeli zabierzemy go w podróż, z pewnością docenimy w nim dwie rzeczy – szybkie ładowanie (od 0 do 50 proc. baterii w zaledwie 30 minut) i solidną konstrukcję (standard militarny MIL-STD810H). W opisanej konfiguracji laptop możemy upolować za 2899 zł. W tym budżecie raczej nie znajdziemy lepszej propozycji.

Na kobiece nadgarstki

Jednym z najbardziej praktycznych gadżetów elektronicznych dla pań są smartwatche, które łączą funkcjonalność z ozdobą nadgarstka. Jeżeli wiemy, że obdarowywana osoba korzysta z iPhone’a, to teraz za zaledwie 1499 zł w Media Expert znajdziemy pięknego Apple Watcha 9 z aluminiową kopertą i sportowym paskiem w kolorze czerwonym. Ten smartwatch nie tylko ma świetnej jakości ekran Retina o jasności aż 2000 nitów, który pozwoli przeglądać powiadomienia w pełnym słońcu. Ma także szereg przydatnych funkcji: od płatności NFC, poprzez monitorowanie EKG, tętna, natlenienia krwi, temperatury aż do śledzenia cyklu menstruacyjnego i snu. Nie brakuje mu także tradycyjnych rozwiązań - odbierania połączeń, słuchania muzyki i programów treningowych. Ten smartwatch może się sprawdzić nawet jako prezent dla osób starszych ponieważ posiada funkcję wykrywania upadków i automatycznego wzywania służb ratunkowych.

Jeżeli szukamy innego asystenta na nadgarstek np. dla nastolatki, to prawdziwym hitem cenowym jest Xiaomi Mi Band 8 Active w delikatnym różowym kolorze. Z okazji Black Friday ten smartband można złowić za jedyne 79 zł. Pod kątem funkcjonalności ta opaska ma prawo zadowolić również sportsmenki. Znajdziemy tu integrację ze Stravą i Apple Health, śledzenie treningów w 50 trybach sportowych (w tym pływanie), monitorowanie snu i stężenia tlenu we krwi oraz pomiar tętna w cyklu 24/7. Poza tym smartband wyświetli także powiadomienia z aplikacji i przepracuje od 6 do nawet 14 dni na jednym ładowaniu.

To oczywiście niejedyne okazje na elektronikę, które są dostępne w Media Expert. Warto samemu przejrzeć katalog ofert, bo możliwe, że zainteresują nas jeszcze inne produkty. Black Friday ma to do siebie, że dzięki najniższym cenom w roku można odkryć sprzęt, który do tej pory pozostawał poza naszym zasięgiem finansowym. I najlepiej zrobić to od razu, bo czas promocji jest ograniczony, a święta tuż-tuż...