Mortal Shell przypadnie do gustu fanom Dark Souls… o ile nie liczą na coś więcej niż tam dostali. Dzisiaj na rynku debiutuje ten tytuł, któremu recenzenci nie byli w stanie wystawić jednogłośnej opinii.

Zaprojektowana przez studio Cold Symmetry gra Mortal Shell to jeden z wielu ostatnio klonów Dark Souls, ale ten akurat, zapowiadał się naprawdę dobrze. Równie bezlitosna i mroczna, co oryginał ekipy From Software, produkcja pozwala nam bowiem przejąć kontrolę nad bohaterem pozbawionym nie tylko imienia, ale i ciała. Rozgrywka polega więc na przejmowaniu śmiertelnych powłok i wykorzystaniu stylów walki, których zostały nauczone. To oznacza spore szanse, ale i olbrzymie wyzwanie – szczególnie, że przeciwnicy nie będą się z nami pieścić.

Zobacz najnowszy zwiastun Mortal Shell na premierę:

Dzisiaj, 18 sierpnia, Mortal Shell debiutuje na konsolach Xbox One i PlayStation 4 oraz na pecetach, póki co wyłącznie w sklepie Epic Games Store (i do przyszłego roku sytuacja się nie zmieni). Czy warto ją kupić? Odpowiedź na to pytanie przynoszą pierwsze recenzje, a pojawiło się ich już kilkadziesiąt. Niestety nie jest to odpowiedź jednoznaczna – nie brakuje ani zachwytów zwieńczonych „dziewiątkami”, ani krytycznych opinii przypieczętowanych notami na poziomie 6/10. Pomiędzy nimi również nie ma próżni.

Recenzje Mortal Shell już w sieci – brak jednogłośnej opinii

Ci, którzy narzekają na ostateczny efekt, zwracają uwagę na to, że twórcy za bardzo zainspirowali się Dark Souls i za mało dali od siebie, przez co Mortal Shell jest w ich opinii tylko „gorszą kopią” tamtej produkcji. Uważają też, że pełen potencjał nie został wykorzystany. Nie wszyscy jednak się z nimi zgadzają – nie brakuje też pozytywnych recenzji, których autorzy doceniają mechanikę walki, kreację świata i postaci oraz – ogólnie – szeroko pojęty gameplay.

Jeżeli więc nie nastawiacie się na rewolucyjne rozwiązania, a przechodzenie Dark Souls czy Bloodborne sprawiło wam dużo frajdy, to przy Mortal Shell możecie się bawić równie dobrze. Jeżeli liczyliście na coś więcej, lepiej zrobicie, odpuszczając sobie ten tytuł. A to już niektóre spośród pierwszych ocen:

Attack of the Fanboy – 7,0/10

COGconnected – 7,0/10

Critical Hit – 7,0/10

Digital Chumps – 9,0/10

Everyeye – 7,0/10

Game Rant – 7,0/10

Game Revolution – 9,0/10

GameSpew – 6,0/10

GameSpot – 8,0/10

God is a Geek – 7,5/10

PC Gamer – 8,0/10

PC Invasion – 8,5/10

PCGamesN – 7,0/10

PlayStation Universe – 6,0/10

Push Square – 8,0/10

Screen Rant – 7,0/10

Shacknews – 7,0/10

The Games Machine – 7,6/10

TheGamer – 8,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Trusted Reviews – 9,0/10

VideoGamer – 7,0/10

Wccftech – 7,7/10

Xbox Achievements – 8,0/10

Źródło: Cold Symmetry, Playstack, Metacritic

