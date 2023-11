Czy Black Friday to dzień najbardziej obfitujący w obniżki cen w całym roku? Owszem. Czy to znaczy, że w poprzedzający go Black Week nie można znaleźć interesujących promocji? Absolutnie nie. Zerknijcie na nasze znaleziska.

Aktualnie trwające promocje - nasze TOP 10 (z przyległościami)

Najbardziej atrakcyjne promocje Black Week kończą się w kilka minut, a bywa że i w kilkanaście sekund. Wyłapanie dobrych zniżek jest więc stosunkowo trudne i najczęściej skupiamy się na ofertach o nieco dłuższym czasie trwania. Nie znaczy to wcale, że są one nic nie warte - w końcu nasze zainteresowanie w dużej mierze zależy od tego, czego szukamy i co jest nam potrzebne. Optymistycznie bowiem zakładamy, że jesteście świadomymi konsumentami i nie podlegacie niemądrym impulsom.

Stąd też powstała poniższa lista - znajdziecie na niej nasze subiektywne top 10 ofert z dużych serwisów i sklepów, które pokazują, że dobra oferta wcale nie musi znikać w kilka minut.

01 Garmin Venu 2 za tysiaka

Tak, jest już nowa generacja. Tak, Venu 2 Plus ma opcję rozmów. Ale jeśli masz budżet oscylujący w okolicy tysiąca, a szukasz dobrego smartwatcha sportowego, to bierz i się nie zastanawiaj. Venu 2 to znakomity zegarek z ekranem AMOLED, bardzo dobrym GPS i pulsometrem, wysokościomierzem barycznym, nie mówiąc o funkcjach okołozdrowotnych i okołotreningowych z których Garmin słynie (Body Battery, Garmin Coach). Odtworzycie z niego muzykę na słuchawkach, a nawet zapłacicie w sklepie. Garmin Venu 2 w cenie 1004,30 zł zamiast rynkowej (od 1375 zł w górę) to bardzo dobra oferta. A jeśli komuś potrzeba czegoś mocarniejszego, to są także udane promocje na modele fenix i epix:

02 Golarka Philips Multigroom

Zniżka może nie kolosalna, ale stosunek cena-jakość naprawdę mocna. Golarka wielofunkcyjna (lub jak kto woli: trymer) Philips Multigroom MG7720/15, hucznie określana jako produkt 14w1, przeznaczona jest zarówno do twarzy (z nosem włącznie), jak i włosów oraz ciała. To prawdziwy hit sprzedażowy Philipsa, dostępny teraz w cenie 195,99 zł (rynkowa cena to około 259 zł). A jeśli szukacie czegoś innego z katalogu maszynek Philips, to są jeszcze:

Trymer wielofunkcyjny 14w1 Philips Multigroom MG7930/15 - 229, 99 zł (cena rynkowa: 339 zł)

Golarka wielofunkcyjna 19w1 Philips Multigroom MG7736/25 - 253,99 zł (cena rynkowa; 329 zł)

03 Motorola Edge 40 8/256GB

Dobry telefon ze średniej półki. Swego czasu nawet go testowaliśmy. Cena 1398 zł za Motorola Edge 40 8/256GB to dobra okazja, zważywszy że telefon w momencie premiery kosztował blisko 3000 złotych (i było to stanowczo za dużo). Pośród zalet tej "motki" z pewnością należy wymienić świetny ekran pOLED z odświeżaniem 144Hz, dobrą responsywność, wodoodporność i błyskawiczne ładowanie przewodowe 65W ( z opcją ładowania zbliżeniowego 15W). Z rzeczy modnych, a kontrowerysjnych: plecki telefonu pokryte są "skórą wegańską". Promocja dostępna jest także u innych sprzedawców - w Rtv Euro Agd czy Media Markt.

04 LEGO - Piramida Cheopsa i inne

Media Expert i Allegro zasypuja nas promocjami na klocki Lego. Szczególnie atrakcyjnie pod kątem zniżki wyróżnia sie tutaj chociażby Piramida Cheopsa z serii Architecture. Zapłacimy za nią 399 złotych zamiast 491 złotych lub więcej. Inne okazje:

05 Mysz Logitech G502 Hero

Mysz Logitech G502 Hero to gryzoń, który ma już nieco kultowy status. Trudno wręcz określić, czy ta mysz jest aż tak dobra, jak jej zwolennicy utrzymują, czy to jakiś spisek. Niemniej cena promocyjna określona na 137,97 złote aż kusi, by się przekonać samemu. Pośród innych dobrych cen na myszy polecamy:

Mysz SteelSeries Rival 3 - 88,99 zł (cena rynkowa: 139 zł)

06 Głośnik Amazon Echo Dot 5 generacji

Amazon nie popisał się w tym roku promocjami na produkty własnej produkcji. Spośród czytników tylko Kindle Paperwhite (16 GB) doczekał się promocji, która jest faktycznie zauważalna (650,99 złotych w porównaniu do rynkowej 789,99 zł). Cieszyć więc może niezła promocja na głośnik Echo Dot (5. generacja, 2022). Urządzenie może posłużyć jako głośnik bluetooth albo baza do smart home (o ile znamy język angielski). Za Dota zapłacimy teraz 126,99 zł zaiast 329 zł (lub 259 złotych poza Amazonem). A jeśli szukacie czegoś dużego i basowego, to nie ma nic lepszego niż:

Głośnik Soundcore Motion Boom - 299 zł (cena rynkowa: 399 zł)

07 Smartwatch Huawei Huawei Watch GT 3

Tak, jest już nowsza generacja. Ale kosztuje dobre kilka stówek więcej i wcale nie jest przełomowo lepsza. Huawei Watch GT 3 to zegarek który recenzowaliśmy i który zarówno w wersji ze skórzanym paskiem, jak i w wersji z bransoletą pozostaje jednym z najelegantszych smartwatchy damskich na rynku. Nie ma tu płatności, nie ma Spotify, nie ma zbyt wielu aplikacji zewnętrznych. Ale jest doskonała jakosć wykonania, bateria która na przestrzeni miesięcy nie traci na jakości, mamy piękny ekran z mnóstwem tarcz, niezły GPS i pulsometr, a do tego możliwość odbierania i wykonywania rozmów poprzez Bluetooth. Cena - 799 lub 849 złotych w zależności od wersji.

08 Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro 2

Owszem, to nie jest sezon na hulajki elektryczne. Jednak jeśli w grę wchodzi Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro 2, jedna z najlepszych hulajnóg od Xiaomi, a do tego w cenie 1699 złotych zamiast 2099 złotych - człowiek się zaczyna zastanawiać. A dla lekkich i bardziej oszczędnych jest jeszcze Motus:

Hulajnoga Motus Scooty 10 Lite 2023 - 999 zł (zamiast 1299 zł, promocja dostępna także w Media Markt)

09 Odkurzacz pionowy Dreame V11

Kto potrzebuje niezłego odkurzacza pionowego na zaraz - niechaj łapie bez wahania. Bezprzewodowy Dreame V11 to jeden z bardziej udanych modeli marki, a cena 699 złotych to prawdziwy sztos. Nic dziwnego, ze ta promocja szybko się wyprzedaje.

10 Wiertarko-wkrętarka z udarem Stanley FMC625D2

Nie mieć w domu przyzwoitej wiertarko-wkrętarki z udarem to może nie grzech, ale na pewno spora strata. Stanley FMC625D2 to bardzo solidny sprzęt, który nie padnie po spotkaniu z nieco twardszą ścianą, a i nie trzeba się przejmować szybkim wyczerpaniem się akumulatora - w zestawie na start otrzymujemy bowiem dwie sztuki. Cena 399 złotych zamiast 487 złotych nie pozostawia wątpliwości co do atrakcyjności.

Tym samym dotarliśmy do końca naszego subiektywnego TOP 10 - mamy nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie.

