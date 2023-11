Dobre promocje na Black Friday trafiają się zdecydowanie rzadziej niż próbują nam to wmówić w sklepach. Fake Friday jest właśnie jedną ze stron, które pozwalają uchronić się przed fałszywymi okazjami. Wyjaśniamy, jak to działa.

Black Friday 2023 wypada już w najbliższy piątek (24 listopada). Jak co roku nasi eksperci wskażą najlepsze oferty promocyjne w popularnych sklepach z elektroniką i nie tylko. Dbamy o to, by weryfikować te okazje i dlatego też jesteśmy w pełni świadomi tego, że odróżnienie prawdziwych od fałszywych wcale nie jest takie łatwe, a do tego wymaga poświęcenia mnóstwa czasu.

Na co uważać w Black Friday i Cyber Monday?

Przy okazji Black Friday i Cyber Monday w wielu sklepach pojawiają się próby oszustw. Zdarza się na przykład, że sklepy przed wielkimi wyprzedażami zawyżają ceny, by następnie obniżając je stworzyć pozornie atrakcyjną promocję. Wysoka obniżka ceny potrafi skłonić do zakupu, jednak warto sprawdzić, czy nie dotyczy ona jedynie wybranych produktów. Problemem dla wielu klientów są też niejasno naliczane rabaty, a także anulowanie opłaconych zamówień, najczęściej z powodu „błędu systemu”.

„Tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelności i uczciwości względem klientów” – powiedział Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Fake Friday w Black Friday – tak odróżnisz fałszywą promocję od prawdziwej

Bardzo pomocną stroną w Czarny Piątek jest Fake Friday. Wystarczy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę produktu, a po chwili zobaczymy, jak jego ceny kształtowały się na przestrzeni ostatnich miesięcy w popularnych sklepach internetowych.

Historia ceny – jak sprawdzić historię ceny produktu?

To, jak zmieniała się cena w określonym zakresie dat, pozwalają zobaczyć także popularne porównywarki cenowe, takie jak Skąpiec, Ceneo czy Cenowarka. Największym atutem tej pierwszej jest fakt, że nie trzeba posiadać konta w serwisie…

Historia cen w Ceneo wymaga posiadania konta (ale nie trzeba zakładać nowego – można uwierzytelnić się za pomocą konta Google lub Facebook)…

Wreszcie ostatnia – Cenowarka – jest zdecydowanie najbardziej rozbudowana. Może pokazywać medianę, tendencję czy ważne daty.

Jak Omnibus zmienił Black Friday? „Najniższa cena z ostatnich 30 dni”

W odróżnieniu prawdziwych ofert od tych fałszywych olbrzymią pomocą jest także dyrektywa Omnibus. Nakazuje ona sklepom przedstawianie najniższej ceny produktu w okresie poprzedzającym promocję. Dlatego w Black Friday warto zwracać uwagę nie tylko na dużą i czerwoną cenę promocyjną oraz przekreśloną cenę „sprzed promocji”, ale też na „najniższą cenę z ostatnich 30 dni” – nieraz podawaną znacznie mniejszą czcionką.

Jesteś konsumentem, masz swoje prawa

Może się zdarzyć tak, że podejmiesz jednak złą decyzję zakupową. Co możesz w takiej sytuacji zrobić? Znajomość swoich praw to podstawa.

Warto na przykład wiedzieć, że prawie* wszystkie produkty kupione przez Internet można zwrócić w ciągu 14 dni nawet bez podawania przyczyny. Wystarczy wypełnić krótki formularz zwrotu, który udostępnia sprzedawca. Odzyskasz wtedy swoje pieniądze, łącznie z kosztem wysyłki, najczęściej tym najtańszym.

* Prawie wszystkie, ponieważ przeważnie zwrócić nie możesz artykułów z naruszonym opakowaniem, produktów na specjalne zamówienie, biletów imiennych czy też artykułów o krótkim terminie przydatności.

Źródło: UOKiK, inf. własna