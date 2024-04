Przełom w nagrywaniu wideo smartfonem. Uwielbiana aplikacja zmierza na Androida

Jest przepotężna, wysoko oceniana i darmowa, a Apple woli ją od swojej własnej aplikacji. Szykujcie smartfony, bo Blackmagic Camera zmierza na Androida.

Android i iOS mają swoje plusy i minusy, ale jeśli chodzi o nagrywanie wideo, iPhone bezapelacyjnie wygrywa. Chodzi nie tylko o wysoką jakość rejestrowanego przez smartfony Apple’a obrazu, ale i dostępność narzędzi, dzięki którym iPhone sprawdza się nawet w profesjonalnych zastosowaniach. Wliczając w to nagrywanie teledysków.

Użytkownicy iOS-u od lat mogą przebierać w tego typu aplikacjach. Użytkownicy Androida są natomiast skazani na apkę FiLMiC Pro, ale jej twórcy są ostatnio krytykowani za kontrowersyjny model biznesowy. Do 2022 roku program wyceniony był na ok. 200 zł z możliwością dokupienia dodatkowych modułów. Aktualnie dostępny jest w ramach subskrypcji za 14,99 zł tygodniowo lub 259,99 zł rocznie, a abonamentem objęte są nawet osoby, które wcześniej zapłaciły już za apkę trzycyfrową kwotą.

Mimo kontrowersyjnych decyzji, wysokiej ceny i fatalnych ocen (1,6/5) FiLMiC Pro przebił barierę miliona pobrać i leci po 5 milionów, co pokazuje, że zapotrzebowanie na tego typu narzędzia jest. Dobrą wiadomością jest zatem to, że na horozyncie pojawiła się sensowna alternatywa.

Blackmagic Camera zmierza na Androida

Blackmagic Camera to darmowa aplikacja do nagrywania wideo, rozwijana przez Blackmagic Design, czyli firmę znaną z produkcji profesjonalnych kamer oraz popularnego narzędzia do montowania montażu filmów DaVinci Resolve. Program zadebiutował w App Storze w 2023 roku i szybko skradł serca tysięcy użytkowników iPhone’ów, zgarniając średnią ocen na poziomie 4,8/5.

Podczas branżowych targów w Las Vegas twórcy ujawnili, że pracują nad wersją na Androida. Ta - podobnie jak iPhone’owy odpowiednik - ma dać użytkownikom pełną kontrolę nad klatkażem, kątem otwarcia migawki, balansem bieli czy ISO. Blackmagic Camera ma także wbudowane narzędzia, które ułatwiają kontakt z montażystami pracującymi w DaVinci Resolve czy wygodne przesyłanie nagranych materiałów np. do newsroomu lub studia postprodukcyjnego.

Warto odnotować, że Blackmagic Camera to aplikacja doceniona przez samego Apple’a. Ubiegłoroczną premierę komputerów Mac nagrano iPhone’ami 15 Pro, na których zainstalowano właśnie tę apkę.

Na razie nie wiadomo niestety, kiedy Blackmagic Camera na Androida zostanie udostępniony użytkownikom i z jakimi telefonami będzie współpracował. Specyfika tego systemu sprawia, że działanie tego typu aplikacji wymaga dobrej woli ze strony producentów. Wersja beta została zademonstrowana na Pixelu 8 Pro i Galaxy S24 Ultra, więc topowe smartfony Google’a i Samsunga zdają się być pewniakami.