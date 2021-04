Szukasz wzmacnianego smartfona? Dobrze się składa, bo na polskim rynku pojawiło się właśnie kilkanaście nowych tego typu propozycji. Wszystkie z logo jednego producenta.

Smartfony Blackview w oficjalnej sprzedaży w Polsce

Można powiedzieć, że jest to bardzo mocna oferta, bo mowa o aż 15 pancernych smartfonach z serii Rugged, wśród których dostępne są modele wyposażone w takie elementy jak kamery termowizyjne FLIR, pulsometry, barometry czy skanery 2D Honeywell, a także 4 smartfonach z serii Regular. To propozycje z niższej półki cenowej do codziennego użytkowania i realizacji prostych zadań. Nie są pancerne, a zatem zdecydowanie lżejsze.

Oficjalnym dystrybutorem produktów Blackview w Polsce jest firma MB Mobile. Zapewni serwis i naprawę gwarancyjną w Polsce. Zainteresowani zakupem powinni udać się natomiast do sklepu Media Expert, bo to właśnie w nim dostępne są prezentowane nowości.

Smartfony Blackview w Polsce. Co można kupić?

Modele z serii Rugged:

Blackview BV9900 Pro w cenie 2659,99 zł - 8 GB RAM + 128 GB, Micro thermal 650 mW FLIR, czujnik tętna, 4350 mAh, IP68, NFC

Blackview BL6000 Pro 5G w cenie 2619,99 zł - 8 GB RAM + 256 GB, 5280 mAh, IP68, Ice Mode, NFC

Blackview BV9900E w cenie 1719,99 zł - 6 GB RAM + 128 GB, 4350 mAh, IP68, Ice Mode, pulsometr, barometr, NFC

Blackview BV9800 Pro - 6 GB RAM + 128 GB, Micro thermal 650 mW Flir, barometr, walkie-talkie, 6580 mAh, IP68, NFC

Blackview BV9700 Pro w cenie 1499,99 zł - 6 GB RAM + 128, 4380 mAh, czujnik jakości powietrza, pulsometr, IP68, NFC

Blackview BV9600E w cenie 1349,99 zł - 4 GB RAM + 128, 5580 mAh, IP68, barometr, NFC

Blackview BV6300 Pro w cenie 1129,99 zł - 6 GB RAM + 128 GB, 4380 mAh, IP68, NFC

Blackview BV6300 w cenie 759,99 zł - 3 GB RAM + 32 GB, 4380 mAh, IP68, NFC

Blackview BV5900 w cenie 759,99 zł - 3 GB RAM + 32 GB, 5580 mAh, IP68, NFC

Blackview BV5500 Plus w cenie 559,99 zł - 3 GB RAM + 32 GB, 4400 mAh, IP68, NFC

Blackview BV5500 w cenie 439,99 zł - 2 GB RAM + 16 GB, 4400 mAh, IP68

Blackview BV5100 Pro w cenie 989,99 zł - 4 GB RAM + 128 GB, skaner 2D Honeywell, 5580 mAh, IP68, NFC

Blackview BV5100 w cenie 989,99 zł - 4 GB RAM + 128 GB, 5580 mAh, IP68, NFC

Blackview BV4900 Pro w cenie 719,99 zł - 4 GB RAM + 64 GB, 5580 mAh, IP68, NFC

Blackview BV4900 w cenie 619,99 zł - 3 GB RAM + 32 GB, 5580 mAh, IP68, NFC

Modele z serii Regular:

Blackview A80 Plus w cenie 649,99 zł - 4 GB RAM + 64 GB, 4680 mAh, NFC

Blackview A80 w cenie 439,99 zł - 2 GB RAM + 16 GB, 4200 mAh

Blackview A70 w cenie 519,99 zł - 3 GB RAM + 32 GB, 5380 mAh

Blackview A60 Pro w cenie 479,99 zł - 3 GB RAM + 16 GB, 4080 mAh

Wzmacniany smartfon z 5G

Na wyróżnienie zasługuje z pewnością Blackview BL6000 Pro 5G, bo poza wzmacnianą konstrukcją wyróżnia go także obsługa sieci 5G, a nie jest to jeszcze popularne połączenie.

Jeśli chodzi o wytrzymałość, tryb Ice Mode umożliwia korzystanie z czterech podstawowych funkcji (połączenia, pisanie wiadomości, obsługa kontaktów i aparatu) nawet wtedy gdy temperatura powietrza spadnie do -30 stopni C. Z drugiej strony wykorzystanie chłodzenia cieczą chroni przed przegrzaniem. Poza tym Blackview BL6000 Pro 5G przetrwa upadek z wysokości 1,5 m i wytrzyma zanurzenie w wodzie o głębokości do 1,5 m.

Jeśli chodzi o wnętrze, Blackview BL6000 Pro 5G oferuje system Android 10, procesor MediaTek Dimensity 800, 8 GB RAM LPDDR4, 265 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1, moduł NFC i baterię 5280 mAh. Wyświetlacz IPS ma przekątną 6.36 cala i rozdzielczość Full HD+.

Jak jednak widać chociażby na podstawie powyższej listy, przekrój cenowy jest tutaj na tyle duży, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Korzystaliście kiedyś lub być może korzystacie z pancernego telefonu? A może nawet mieliście już do czynienia z marką Blackview?

Źródło: Blackview

