Właściciele smartfonów z logo Apple zaczęli otrzymywać powiadomienia o dostępności iOS 14.5. Jakie zmiany wprowadza najnowsza wersja systemu?

Ruszyła aktualizacja do iOS 14.5

Kilka dni temu Apple zaserwowało swoim klientom dawkę nowości sprzętowych pod postacią między innymi nowego iPada Pro i lokalizatora AirTag. Pojawiły się też iPhone 12 mini i iPhone 12 w fioletowej kolorystyce, ale zdecydowanie ważniejsza zapowiedź związana ze smartfonami ma miejsce teraz. A właściwie to zapowiedź i jednoczesna premiera - najnowszej wersji systemu iOS.

Lista smartfonów objętych aktualizacją wygląda identycznie jak w przypadku iOS 14. Jest zatem bardzo długa, ale to akurat w przypadku Apple nie dziwi, w tym względzie iPhone'y mają dużą przewagę nad modelami z Androidem. iOS 14.5 trafia na następujące smartfony: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

iOS 14.5 - co nowego?

Nie mamy tutaj do czynienia z tyloma zmianami, ile pojawia się przy okazji głównych wydań systemu. Najbardziej akcentowana jest bez wątpienia dodatkowa opcja odblokowywania iPhone'a, skrojona bezsprzecznie pod aktualne czasy. Z Face ID można skorzystać także podczas noszenia maski na twarzy. Tyle tylko, że potrzebny będzie do tego nie tylko iPhone, ale również Apple Watch.

Kilka funkcji związanych jest ze wspomnianym lokalizatorem AirTag, pojawiło się też kilka usprawnień Siri oraz wybranych aplikacji - Apple Maps, Apple News i Apple Podcasts. Niejako tradycyjnie Apple wprowadza nowe Emoji, także z obsługą różnych odcieni skóry. Pod kątem graczy przygotowano natomiast obsługę kontrolerów Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Wedle zapowiedzi usprawnienia dotknęły też obsługę sieci 5G i prywatność, App Tracking Transparency ma zapewniać użytkownikom większą kontrolę nad nią.

Pełną listę zmian wprowadzanych przez iOS 14.5 można znaleźć na stronie Apple. Właściciele iPhone'ów objętych planem aktualizacji powinni też otrzymać stosowne powiadomienia na swoje urządzenia.

